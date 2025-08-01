Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,71

--0,05

EUR

47,75

--0,40

Наличный курс:

USD

41,70

41,65

EUR

48,38

47,96

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Минэкономики рассказали, кто из аграриев может получить бюджетную дотацию

гривны
Изменения в порядке поддержки аграриев

Кабмин расширил программу господдержки для агропроизводителей, работающих на орошаемых землях в прифронтовых регионах. Теперь дотации смогут получить не только фермеры, но и организации водопользователей. Размер компенсации – до 50% расходов, но не более 26 500 грн за гектар или объект.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Поддержка аграриев в прифронтовых регионах

Правительство расширило программу государственной поддержки для аграриев и водопользователей, работающих на орошаемых землях в прифронтовых регионах.

Теперь право на компенсацию будут иметь не только сельхозпроизводители, но и организации, занимающиеся эксплуатацией насосных станций.

  • Фермеры, использующие мелиорированные угодья, могут получить до 50% компенсации затрат (но не более 26 500 грн за гектар) за работы по реконструкции или строительству оросительных систем, выполненные в период с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года.
  • Организации водопользователей имеют право на возмещение до 50% стоимости на реконструкцию или капитальный ремонт насосных станций, если работы завершены и объекты приняты в эксплуатацию в тот же период.

Подавать заявки на получение помощи нужно через Государственный аграрный реестр. О старте приема сообщат дополнительно на сайте Минэкономики.

Напомним, в 2025 году аграрии надеются на расширение программ софинансирования, поддержку со стороны донорских организаций и снижение регуляторного давления со стороны государства. Это может стать основой устойчивого развития сельских территорий и создания новых рабочих мест в АПК.

Автор:
Ольга Опенько