В Минэкономики рассказали, кто из аграриев может получить бюджетную дотацию

Кабмин расширил программу господдержки для агропроизводителей, работающих на орошаемых землях в прифронтовых регионах. Теперь дотации смогут получить не только фермеры, но и организации водопользователей. Размер компенсации – до 50% расходов, но не более 26 500 грн за гектар или объект.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Поддержка аграриев в прифронтовых регионах

Правительство расширило программу государственной поддержки для аграриев и водопользователей, работающих на орошаемых землях в прифронтовых регионах.

Теперь право на компенсацию будут иметь не только сельхозпроизводители, но и организации, занимающиеся эксплуатацией насосных станций.

Фермеры , использующие мелиорированные угодья, могут получить до 50% компенсации затрат (но не более 26 500 грн за гектар) за работы по реконструкции или строительству оросительных систем, выполненные в период с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года.

, использующие мелиорированные угодья, могут получить до 50% компенсации затрат (но не более 26 500 грн за гектар) за работы по реконструкции или строительству оросительных систем, выполненные в период с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года. Организации водопользователей имеют право на возмещение до 50% стоимости на реконструкцию или капитальный ремонт насосных станций, если работы завершены и объекты приняты в эксплуатацию в тот же период.

Подавать заявки на получение помощи нужно через Государственный аграрный реестр. О старте приема сообщат дополнительно на сайте Минэкономики.

Напомним, в 2025 году аграрии надеются на расширение программ софинансирования, поддержку со стороны донорских организаций и снижение регуляторного давления со стороны государства. Это может стать основой устойчивого развития сельских территорий и создания новых рабочих мест в АПК.