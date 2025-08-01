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У Мінекономіки розповіли, хто з аграріїв може отримати бюджетну дотацію
Кабмін розширив програму держпідтримки для агровиробників, які працюють на зрошуваних землях у прифронтових регіонах. Відтепер дотації зможуть отримати не лише фермери, а й організації водокористувачів. Розмір компенсації — до 50% витрат, але не більше 26 500 грн за гектар або за об’єкт.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.
Підтримка аграріїв у прифронтових регіонах
Уряд розширив програму державної підтримки для аграріїв та водокористувачів, які працюють на зрошуваних землях у прифронтових регіонах.
Тепер право на компенсацію матимуть не лише сільгоспвиробники, а й організації, що займаються експлуатацією насосних станцій.
- Фермери, які використовують меліоровані угіддя, можуть отримати до 50% компенсації витрат (але не більше 26 500 грн за гектар) за роботи з реконструкції або будівництва зрошувальних систем, виконані у період з 1 листопада 2024 року до 31 жовтня 2025 року.
- Організації водокористувачів мають право на відшкодування до 50 % вартості на реконструкцію чи капітальний ремонт насосних станцій, якщо роботи завершено і об’єкти прийняті в експлуатацію у той самий період.
Подавати заявки на отримання допомоги потрібно буде через Державний аграрний реєстр. Про старт прийому повідомлять додатково на сайті Мінекономіки.
Нагадаємо, у 2025 році аграрії сподіваються на розширення програм співфінансування, підтримку з боку донорських організацій і зниження регуляторного тиску з боку держави. Це може стати основою для сталого розвитку сільських територій і створення нових робочих місць в АПК.