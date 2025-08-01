У Мінекономіки розповіли, хто з аграріїв може отримати бюджетну дотацію

Кабмін розширив програму держпідтримки для агровиробників, які працюють на зрошуваних землях у прифронтових регіонах. Відтепер дотації зможуть отримати не лише фермери, а й організації водокористувачів. Розмір компенсації — до 50% витрат, але не більше 26 500 грн за гектар або за об’єкт.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Підтримка аграріїв у прифронтових регіонах

Уряд розширив програму державної підтримки для аграріїв та водокористувачів, які працюють на зрошуваних землях у прифронтових регіонах.

Тепер право на компенсацію матимуть не лише сільгоспвиробники, а й організації, що займаються експлуатацією насосних станцій.

Фермери , які використовують меліоровані угіддя, можуть отримати до 50% компенсації витрат (але не більше 26 500 грн за гектар) за роботи з реконструкції або будівництва зрошувальних систем, виконані у період з 1 листопада 2024 року до 31 жовтня 2025 року.

, які використовують меліоровані угіддя, можуть отримати до 50% компенсації витрат (але не більше 26 500 грн за гектар) за роботи з реконструкції або будівництва зрошувальних систем, виконані у період з 1 листопада 2024 року до 31 жовтня 2025 року. Організації водокористувачів мають право на відшкодування до 50 % вартості на реконструкцію чи капітальний ремонт насосних станцій, якщо роботи завершено і об’єкти прийняті в експлуатацію у той самий період.

Подавати заявки на отримання допомоги потрібно буде через Державний аграрний реєстр. Про старт прийому повідомлять додатково на сайті Мінекономіки.

Нагадаємо, у 2025 році аграрії сподіваються на розширення програм співфінансування, підтримку з боку донорських організацій і зниження регуляторного тиску з боку держави. Це може стати основою для сталого розвитку сільських територій і створення нових робочих місць в АПК.