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В Минфине отреагировали на победу ПриватБанка над Коломойским в Лондоне

ПриватБанк
В Минфине отреагировали на победу ПриватБанка

Министр финансов Украины Сергей Марченко прокомментировал решение Высокого суда Лондона по делу ПриватБанка против его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

По словам Марченко, победа Банка — это "шаг к восстановлению справедливости", достигнутый в пользу граждан и государства, являющегося акционером финучреждения.

"Мы еще раз убеждаемся, что государство способно успешно отстаивать свою позицию и интересы на международной арене. Приветствую команду Банка, юристов и всех привлеченных, благодаря которым положительное решение стало реальностью", — заявил министр.

30 июля 2025 года Высокий суд Лондона полностью удовлетворил иск ПриватБанка, признав незаконное присвоение почти 2 миллиардов долларов США. Схема включала выдачу кредитов в 2013-2014 годах, которые использовались для перечисления средств в пользу подконтрольных компаний по фиктивным договорам поставок. Именно эти действия послужили основанием для судебного процесса, начатого в 2017 году после национализации банка.

Рассмотрение дела по существу проходило с июня по ноябрь 2023 года. Бывшие владельцы отрицали свою вину, утверждали, что все кредиты были возвращены, а также ссылались на истечение срока исковой давности. Однако суд отверг все аргументы защиты.

Сумма возмещения, которую должны выплатить ответчики, будет определена на отдельном слушании в октябре 2025 года. Ожидается, что она превысит 2 миллиарда долларов США, включая проценты и судебные издержки.

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года .

Автор:
Татьяна Гойденко