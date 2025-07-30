У Мінфіні відреагували на перемогу ПриватБанку над Коломойським у Лондоні

Міністр фінансів України Сергій Марченко прокоментував рішення Високого суду Лондона у справі ПриватБанку проти його колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

За словами Марченка, перемога Банку — це "крок до відновлення справедливості", який досягнуто на користь громадян та держави, що є акціонером фінустанови.

"Ми вкотре переконуємось, що держава здатна успішно відстоювати свою позицію та інтереси на міжнародній арені. Вітаю команду Банку, юристів та всіх залучених, завдяки кому позитивне рішення стало реальністю", — заявив міністр.

30 липня 2025 року Високий суд Лондона повністю задовольнив позов ПриватБанку, визнавши незаконне привласнення майже 2 мільярдів доларів США. Схема включала видачу кредитів у 2013–2014 роках, які використовувалися для перерахування коштів на користь підконтрольних компаній за фіктивними договорами поставок. Саме ці дії стали підставою для судового процесу, розпочатого у 2017 році після націоналізації банку.

Розгляд справи по суті відбувався з червня по листопад 2023 року. Колишні власники заперечували свою вину, стверджували, що всі кредити були повернуті, а також посилалися на завершення строку позовної давності. Проте суд відкинув усі аргументи захисту.

Сума відшкодування, яку мають виплатити відповідачі, буде визначена на окремому слуханні у жовтні 2025 року. Очікується, що вона перевищить 2 мільярди доларів США — включно з відсотками та судовими витратами.

ПриватБанк був націоналізований у грудні 2016 року. У грудні 2017-го він подав позов до Високого суду Англії та Уельсу проти колишніх акціонерів та низки компаній з Великої Британії та Британських Віргінських Островів.