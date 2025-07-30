У ПриватБанку розповіли деталі, як Коломойський і Боголюбов програли у справі на майже $2 млрд

ПриватБанк здобув беззаперечну перемогу у багаторічній судовій справі у Високому суді Лондона проти своїх колишніх власників — Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Суд визнав, що вони незаконно привласнили майже 2 мільярди доларів через складну схему перекредитування.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

ПриватБанк виграв суд у Лондоні

У рішенні, ухваленому сьогодні, Високий суд Лондона дійшов висновку, що Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов незаконно привласнили майже 2 млрд дол. з ПриватБанку, використовуючи надзвичайно складну схему перекредитування, яка діяла виключно в їхніх інтересах. Суд назвав цю схему прикладом "шахрайства візантійської складності", підкреслюючи масштаб і заплутаність махінацій.

Спростувавши заяви Коломойського та Боголюбова про відсутність доказів їхньої причетності, суддя Вільям Трауер наголосив, що їхня позиція була побудована на "нечесному підгрунті". Він також зазначив, що Коломойський, вочевидь, вважав себе недоторканним, а дії Боголюбова — зокрема використання оманливих документів для відсторонення від шахрайства — були свідомо нечесними.

Хоча остаточний розмір зобов’язань Коломойського та Боголюбова перед ПриватБанком ще належить визначити, суд уже повністю задовольнив вимоги банку. Це означає, що колишнім власникам, імовірно, доведеться відшкодувати понад 1,7 мільярда доларів США — і це без врахування відсотків, які накопичувались понад десять років.

Загальна сума, яку мають компенсувати відповідачі, з урахуванням нарахованих відсотків і юридичних витрат, буде встановлена на окремому судовому засіданні пізніше цього року. Очікується, що вона значно перевищить 2 млрд доларів.

Суд підкреслив, що ані Ігор Коломойський, ані Геннадій Боголюбов не виступали зі свідченнями під час розгляду справи по суті у Високому суді Лондона в 2023 році. На той час Коломойський частково перебував під тимчасовим арештом в Україні.

Як зазначив суддя, колишні власники банку навмисно відмовилися давати покази, розуміючи, що особисті свідчення поставили б їх у незручне становище — адже довелося б відповідати на прямі запитання щодо їхньої участі в незаконному привласненні коштів, на які вони не мали переконливих відповідей.

Окремо суд звернув увагу на те, що Коломойський свідомо знищував дані, які могли стосуватися справи, а Боголюбов систематично позбавлявся документів, що могли мати доказове значення у провадженні.

Наголошується, що у 2017 році банк отримав судовий наказ про всесвітній арешт щодо активів відповідачів. Наразі банк та його юридичні радники перейдуть до стадії стягнення збитків.

Голова наглядової ради ПриватБанку Нільс Мелнгайліс заявив: "Це визначна перемога для банку та його акціонера – уряду України, а також для мільйонів українців, які щодня покладаються на ПриватБанк".

Водночас Річард Льюіс, партнер юридичної фірми Hogan Lovells, яка представляла інтереси Банку в судовому процесі, зазначив: "Цей судовий процес був одним з найскладніших, які коли-небудь відбувалися в англійських судах".

Що відомо про судовий процес?

ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона ще у грудні 2017 року проти колишніх власників — Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова — і шести пов’язаних із ними компаній. Позов стосувався незаконного виведення коштів через складну фінансову схему.

У 2018 році суд спершу відмовився розглядати справу, вважаючи її поза своєю юрисдикцією. Але після апеляції у 2019-му ПриватБанк добився продовження розгляду. Паралельно залишався чинним наказ про арешт активів на суму понад $2,5 млрд.

Заключні слухання відбулися в червні 2023 року.

Про націоналізацію банку

18 грудня 2016 року Кабмін ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку. Пізніше було запущено процедуру bail-in — примусову конвертацію в капітал грошей на рахунках у ПриватБанку власників та пов'язаних з ними осіб.

Зауважимо, що у квітні 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, який наразі ліквідовано, ухвалив рішення на користь Ігоря Коломойського, визнавши націоналізацію ПриватБанку незаконною. При цьому суд проігнорував пряму заборону щодо позбавлення держави права власності на акції банку.

Після тривалого апеляційного розгляду у листопаді 2023 року Шостий апеляційний адміністративний суд прийняв рішення на користь ПриватБанку: скасував незаконне постанову про задоволення позову Коломойського та закрив провадження у справі.

А 26 листопада 2024 року Касаційний господарський суд остаточно підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам та закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments LTD.

27 листопада 2023 року Господарський суд міста Києва закрив провадження у подібній справі за позовом іншого ексвласника банку - Геннадія Боголюбова.