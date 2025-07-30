В ПриватБанке рассказали детали, как Коломойский и Боголюбов проиграли по делу почти на $2 млрд

ПриватБанк одержал безоговорочную победу в многолетнем судебном деле в Высоком суде Лондона против бывших владельцев — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Суд признал, что они незаконно присвоили почти 2 миллиарда долларов из-за сложной схемы перекредитования.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

ПриватБанк выиграл суд в Лондоне

В решении, принятом сегодня, Высокий суд Лондона пришел к выводу, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов незаконно присвоили почти 2 млрд долл. из ПриватБанка, используя чрезвычайно сложную схему перекредитования, действовавшую исключительно в их интересах. Суд назвал эту схему примером "мошенничества византийской сложности", подчеркивая масштаб и запутанность махинаций.

Опровергнув заявления Коломойского и Боголюбова об отсутствии доказательств их причастности, судья Уильям Трауэр подчеркнул, что их позиция была построена на "нечестной основе". Он также отметил, что Коломойский, очевидно, считал себя неприкосновенным, а действия Боголюбова — в частности, использование обманчивых документов для отстранения от мошенничества — были заведомо нечестными.

Хотя окончательный размер обязательств Коломойского и Боголюбова перед ПриватБанком еще предстоит определить, суд уже полностью удовлетворил требования банка. Это означает, что бывшим владельцам, вероятно, придется возместить более 1,7 миллиарда долларов США — и это без учета накапливавшихся более десяти лет процентов.

Общая сумма, которую должны компенсировать ответчики, с учетом начисленных процентов и юридических расходов, будет установлена на отдельном судебном заседании не позднее этого года. Ожидается, что она значительно превысит 2 млрд долларов.

Суд подчеркнул, что ни Игорь Коломойский, ни Геннадий Боголюбов не выступали с показаниями при рассмотрении дела по существу в Высоком суде Лондона в 2023 году. В то время Коломойский частично находился под временным арестом в Украине.

Как отметил судья, бывшие владельцы банка намеренно отказались давать показания, понимая, что личные показания поставили бы их в неудобное положение — пришлось бы отвечать на прямые вопросы их участия в незаконном присвоении средств, на которые они не имели убедительных ответов.

Отдельно суд обратил внимание, что Коломойский сознательно уничтожал данные, которые могли касаться дела, а Боголюбов систематически лишался документов, которые могли иметь доказательное значение в производстве.

Отмечается, что в 2017 году банк получил судебный приказ о всемирном аресте по активам ответчиков. В настоящее время банк и его юридические советники перейдут в стадию взыскания убытков.

Глава Наблюдательного совета ПриватБанка Нильс Мелнгайлис заявил: "Это выдающаяся победа для Банка и его акционера – Правительства Украины, а также для миллионов украинцев, ежедневно возлагаемых на ПриватБанк".

В то же время Ричард Льюис, партнер юридической фирмы Hogan Lovells, представлявшей интересы Банка в судебном процессе, отметил: "Этот судебный процесс был одним из самых сложных, когда-либо происходивших в английских судах".

Что известно о судебном процессе?

ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона еще в декабре 2017 года против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и шести связанных с ними компаний. Иск касался незаконного вывода средств из-за сложной финансовой схемы.

В 2018 году суд сначала отказался рассматривать дело, считая его вне своей юрисдикции. Но после апелляции в 2019 ПриватБанк добился продолжения рассмотрения. Параллельно оставался в силе приказ об аресте активов на сумму свыше $2,5 млрд.

Заключительные слушания прошли в июне 2023 года.

О национализации банка

18 декабря 2016 года Кабмин принял решение о национализации ПриватБанка. Позже была запущена процедура bail-in — принудительная конвертация в капитал денег на счетах в ПриватБанке владельцев и связанных с ними лиц.

Отметим, что в апреле 2019 года Окружной административный суд города Киева, который ликвидирован, принял решение в пользу Игоря Коломойского, признав национализацию ПриватБанка незаконной. При этом суд проигнорировал прямой запрет на лишение государства права собственности на акции банка.

После длительного апелляционного рассмотрения в ноябре 2023 года Шестой апелляционный административный суд принял решение в пользу ПриватБанка: отменил незаконное постановление об удовлетворении Коломойского иска и закрыл производство по делу.

А 26 ноября 2024 Кассационный хозяйственный суд окончательно подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим владельцам и закрыл производство по делу по иску Игоря Коломойского и компании Triantal Investments LTD.

27 ноября 2023 года Хозяйственный суд Киева закрыл производство по подобному делу по иску другого эксвладельца банка - Геннадия Боголюбова.