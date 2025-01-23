В Николаевской области открылся первый кулинарный хаб: сколько средств потрачено на обустройство

На базе профессионального колледжа в Николаевском районе создан новый учебно-практический центр – первый кулинарный хаб для обучения поваров.

Об этом сообщает глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Что известно о кулинарном хабе

Это первый подобный проект в учреждениях профессионально-технического образования Николаевщины.

В скором времени здесь начнется переподготовка поваров детских садов и учебных заведений для внедрения новой системы питания, отмечает Ким.

Кроме того, учащиеся колледжа будут активно использовать современную базу центра во время практических занятий.

Кулинарный хаб должен стать современным центром для обучения специалистов пищевого сектора, где они будут осваивать новые методы приготовления пищи, в том числе по обновленным школьным меню.

Это важно для обеспечения детей здоровым и вкусным питанием в учебных заведениях, подытожил Ким.

Расходы на обустройство

На обустройство кулинарного хаба в Николаевской области потратили 12 миллионов гривен.

В общей сложности, 5,6 миллиона гривен поступили из государственного бюджета, еще более 6 млн – добавило само учебное заведение.

Отмечается, что на сегодняшний день кулинарный хаб полностью обустроен и готов к приему слушателей и соискателей образования. Он оснащен самым современным кухонным оборудованием.

Планы на будущее

В ближайшее время в области планируется открытие еще четырех учебно-производственных центров на базе профессионально-технических заведений.

Их запуск намечен на весну этого года.

Напомним, в Украине стартовал образовательный проект ReSkill UA, который позволит 30 тыс. украинцев овладеть новыми профессиями и повысить свою квалификацию. Проект реализуется платформой Happy Monday совместно с международной платформой Coursera при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" и содействия Министерству экономики.