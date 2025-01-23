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На Миколаївщині відкрився перший кулінарний хаб: скільки коштів витрачено на облаштування

На Миколаївщині відкрився перший кулінарний хаб: скільки коштів витрачено на облаштування
Розпочнеться перепідготовка кухарів дитячих садків та навчальних закладів. Фото: Миколаївська ОДА.

На базі професійного коледжу в Миколаївському районі створено новий навчально-практичний центр - перший кулінарний хаб для навчання кухарів. 

Про це інформує голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Що відомо про кулінарний хаб

Це перший такий проєкт у закладах професійно-технічної освіти Миколаївщини.

Незабаром тут розпочнеться перепідготовка кухарів дитячих садків та навчальних закладів для впровадження нової системи харчування, зазначає Кім.

Окрім того, учні коледжу активно використовуватимуть сучасну базу центру під час практичних занять.

Кулінарний хаб має стати сучасним центром для навчання фахівців харчового сектору, де вони освоюватимуть нові методи приготування їжі, зокрема за оновленими шкільними меню.

Це важливо для забезпечення дітей здоровим та смачним харчуванням у навчальних закладах, підсумував Кім.

Витрати на облаштування

На облаштування кулінарного хабу на Миколаївщині витратили 12 мільйонів гривень.

Загалом, 5,6 мільйона гривень надійшли з державного бюджету, ще понад 6 млн – додав сам навчальний заклад.

Зазначається що на сьогодні кулінарний хаб повністю облаштований і готовий до прийому слухачів та здобувачів освіти. Він оснащений найсучаснішим кухонним обладнанням.

Плани на майбутнє

Найближчим часом в області планується відкриття ще чотирьох навчально-виробничих центрів на базі професійно-технічних закладів.

Їх запуск запланований на весну цього року.

Фото 2 — На Миколаївщині відкрився перший кулінарний хаб: скільки коштів витрачено на облаштування
Фото 3 — На Миколаївщині відкрився перший кулінарний хаб: скільки коштів витрачено на облаштування
Фото 4 — На Миколаївщині відкрився перший кулінарний хаб: скільки коштів витрачено на облаштування
Фото 5 — На Миколаївщині відкрився перший кулінарний хаб: скільки коштів витрачено на облаштування
Фото 6 — На Миколаївщині відкрився перший кулінарний хаб: скільки коштів витрачено на облаштування
Фото 7 — На Миколаївщині відкрився перший кулінарний хаб: скільки коштів витрачено на облаштування
Фото 8 — На Миколаївщині відкрився перший кулінарний хаб: скільки коштів витрачено на облаштування
Фото 9 — На Миколаївщині відкрився перший кулінарний хаб: скільки коштів витрачено на облаштування

Нагадаємо, в Україні стартував освітній проєкт ReSkill UA, який дозволить 30 тис. українців опанувати нові професії та підвищити свою кваліфікацію. Проєкт реалізується платформою Happy Monday спільно з міжнародною платформою Coursera за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та сприяння Міністерства економіки.

Автор:
Ольга Опенько