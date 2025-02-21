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В Одессе возобновлено теплоснабжение, но без электричества остаются 40 тысяч потребителей

В Одессе возобновлено теплоснабжение, но без электричества остаются 40 тысяч потребителей
Специалисты работают над тем, чтобы стабилизировать температуру тепла в жилых домах

В Одессе возобновлено теплоснабжение. Отопление уже подано в больницы, школы и детские сады Киевского района, а также подключено 489 жилых домов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Специалисты трудятся над тем, чтобы стабилизировать температуру тепла в жилых домах.

Ситуация с электроснабжением

В Одессе без электроснабжения остается около 40 тысяч потребителей, в некоторых районах города действуют графики почасовых отключений.

Для поддержки жителей по состоянию на утро 21 февраля работают 427 Пунктов несокрушимости, где можно подзарядить гаджеты и согреться.

Аварийная ситуация в Одессе

Напомним, в ночь на 20 февраля армия РФ нанесла удар по Одессе. Поврежден энергетический объект ДТЭК.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал, что атака повредила тепломагистраль, у части абонентов нет отопления. Без света осталось около пяти тысяч жителей одного из районов города.

Из-за атаки также возникли пожары в общепите и в складском здании, есть разрушение админздания, автомойки, проезжей части и остекление частного дома.

Кроме того, в ночь на 19 февраля россияне массированно атаковали Одессу, пострадал энергетический объект ДТЭК из-за чего почти 160 тысяч человек остались без света и отопления. Ситуация с теплоснабжением в городе критическая. Чтобы предотвратить аварии в системе, коммунальщики вынуждены сливать воду из труб. Также значительные повреждения получили больницы, поликлиники и социальная инфраструктура города.

Автор:
Ольга Опенько