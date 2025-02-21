В Одесі відновлено теплопостачання, але без електрики залишаються 40 тисяч споживачів

В Одесі відновлено теплопостачання. Опалення вже подано до лікарень, шкіл і дитячих садків Київського району, а також підключено 489 житлових будинків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Фахівці працюють над тим, щоб стабілізувати температуру тепла в житлових будинках.

Ситуація з електропостачанням

В Одесі без електропостачання залишаються близько 40 тисяч споживачів, у деяких районах міста діють графіки погодинних відключень.

Для підтримки жителів станом на ранок 21 лютого працюють 427 "Пунктів незламності", де можна підзарядити гаджети та зігрітися.

Аварійна ситуація в Одесі

Нагадаємо, в ніч на 20 лютого армія РФ завдала удару по Одесі. Пошкоджений енергетичний обʼєкт ДТЕК.

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомляв, що атака пошкодила тепломагістраль, у частини абонентів немає опалення. Без світла лишилися майже пʼять тисяч жителів одного з районів міста.

Через атаку також виникли пожежі в закладі громадського харчування та у складській будівлі, є руйнування адмінбудівлі, автомийки, проїжджої частини та скління приватного будинку.

Крім того, у ніч проти 19 лютого росіяни масовано атакували Одесу, постраждав енергетичний об'єкт ДТЕК через що майже 160 тисяч людей залишилися без світла та опалення. Ситуація із теплопостачанням в місті критична. Аби запобігти аваріям у системі, комунальники змушені зливати воду з труб. Також значних пошкоджень зазнали лікарні, поліклініки та соціальна інфраструктура міста.