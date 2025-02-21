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В Одесі відновлено теплопостачання, але без електрики залишаються 40 тисяч споживачів
В Одесі відновлено теплопостачання. Опалення вже подано до лікарень, шкіл і дитячих садків Київського району, а також підключено 489 житлових будинків.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
Фахівці працюють над тим, щоб стабілізувати температуру тепла в житлових будинках.
Ситуація з електропостачанням
В Одесі без електропостачання залишаються близько 40 тисяч споживачів, у деяких районах міста діють графіки погодинних відключень.
Для підтримки жителів станом на ранок 21 лютого працюють 427 "Пунктів незламності", де можна підзарядити гаджети та зігрітися.
Аварійна ситуація в Одесі
Нагадаємо, в ніч на 20 лютого армія РФ завдала удару по Одесі. Пошкоджений енергетичний обʼєкт ДТЕК.
Мер Одеси Геннадій Труханов повідомляв, що атака пошкодила тепломагістраль, у частини абонентів немає опалення. Без світла лишилися майже пʼять тисяч жителів одного з районів міста.
Через атаку також виникли пожежі в закладі громадського харчування та у складській будівлі, є руйнування адмінбудівлі, автомийки, проїжджої частини та скління приватного будинку.
Крім того, у ніч проти 19 лютого росіяни масовано атакували Одесу, постраждав енергетичний об'єкт ДТЕК через що майже 160 тисяч людей залишилися без світла та опалення. Ситуація із теплопостачанням в місті критична. Аби запобігти аваріям у системі, комунальники змушені зливати воду з труб. Також значних пошкоджень зазнали лікарні, поліклініки та соціальна інфраструктура міста.