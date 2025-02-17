В Одессе задержаны топ-менеджеры компании, поставлявшей электрооборудование для военных баз РФ

Служба безопасности Украины разоблачила схему обхода санкций и поставку украинской продукции в Россию. В Одессе задержан основатель и топ-менеджер компании, продававшей российским военным электрооборудование для обеспечения работы электросетей на военных объектах.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, в 2023 году через подставные компании за рубежом, в том числе на Ближнем Востоке, дельцы поставили в Россию несколько партий высокотехнологичных приборов более чем на 1 миллион долларов.

Впоследствии эта продукция попадала в подсанкционные предприятия РФ, работающие на Минобороны страны-агрессора.

К незаконной деятельности основатель компании привлек еще шесть сотрудников, среди которых коммерческий директор, руководители отделов и бухгалтер. Во время обысков у них изъяли документацию, мобильные телефоны и компьютеры с поличным.

СБУ сообщила задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно пособничество государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2) и созданию преступной организации (ч. 1 и ч. 2 ст. 255)

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Житомирской области СБУ разоблачила схему обхода санкций, по которой украинские системы отопления попадали в Минобороны РФ. Организатором сделки стал руководитель отдела сбыта житомирской компании, производящей тепловые котлы и конвекторы.