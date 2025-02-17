В Одесі затримано топменеджерів компанії, що постачала електрообладнання для військових баз РФ

Служба безпеки України викрила схему обходу санкцій та постачання української продукції до Росії. В Одесі затримано засновника та топменеджерів компанії, яка продавала російським військовим електрообладнання для забезпечення роботи електромереж на військових об’єктах.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

За даними слідства, у 2023 році через підставні компанії за кордоном, зокрема на Близькому Сході, ділки поставили в Росію кілька партій високотехнологічних приладів на понад 1 мільйон доларів.

Згодом ця продукція потрапляла до підсанкційних підприємств РФ, які працюють на Міноборони країни-агресора.

До незаконної діяльності засновник компанії залучив ще шістьох співробітників, серед яких комерційний директор, керівники відділів та бухгалтер. Під час обшуків у них вилучили документацію, мобільні телефони та комп’ютери з доказами оборудки.

СБУ повідомила затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2) та створення злочинної організації (ч. 1 і ч. 2 ст. 255)

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Житомирщині СБУ викрила схему обходу санкцій, через яку українські системи опалення потрапляли до Міноборони РФ. Організатором оборудки став керівник відділу збуту житомирської компанії, яка виробляє теплові котли та конвектори.