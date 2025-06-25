В Одесской области отремонтировали аварийный мост: путь между Килией и Измаилом сократился втрое

Капитальный ремонт моста через канал Кофа в Одесской области завершен. Эта искусственная постройка имеет стратегическое значение для логистической инфраструктуры региона, ведь ее восстановление обеспечит стабильное транспортное сообщение между Измаильским и Килийским районами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины .

Отмечается, что мост находился в аварийном состоянии, и из-за его критического износа движение было полностью остановлено в 2021 году. Это привело к тому, что расстояние между городами Килия и Измаил выросло до 140 км. Теперь, благодаря восстановлению моста, это расстояние сократилось до 40 км, позволяя сократить время в пути втрое.

Произведена полная реконструкция сооружения: смонтированы новые опоры и пролетные конструкции, выполнено армирование и бетонирование, обустроено барьерное ограждение, возложено новое асфальтобетонное покрытие как на мосту, так и на подходах к нему.

Также нанесена дорожная разметка, установлены современные дорожные знаки, выполнен водоотвод, укреплена обочина и завершено благоустройство прилегающей территории.

Фото: Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

"Это критически важно для оперативного передвижения экстренных служб, школьного транспорта, гражданских и грузовых перевозок. Мост введен в эксплуатацию, соответствующий сертификат получен", — отметил первый заместитель председателя Агентства восстановления Николай Бойко во время рабочего визита в Одесскую область.

Он добавил, что при реализации проекта удалось сэкономить около 60 млн грн, которые будут направлены на восстановление других инфраструктурных объектов.

Фото: Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

Что известно о городах через канал Кофа

Работы по капитальному ремонту моста через канал Кофа планировали начать в марте 2022 года, однако из-за полномасштабного вторжения РФ проект приостановили. Тендер объявили 22 августа 2023, а сами ремонтные работы начали 19 декабря того же года.

Мост через канал Кофа объединяет Измаильский порт и Килийский портопункт и имеет большое значение для четырех общин Измаильского района. Мост выстроен в 60 годы прошлого столетия. В 2021 году из-за аварийного состояния он был перекрыт для движения всех видов автотранспорта. В том же году депутаты Килийского городского совета обратились в областной совет и ОГА с просьбой провести капитальный ремонт.

Напомним, в 2025 году Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры отремонтирует 135 искусственных сооружений (мостов, тоннелей, путепроводов) на дорогах государственного значения, что почти в 4 раза больше прошлогоднего. На 33 объектах уже начаты работы.