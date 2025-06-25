На Одещині відремонтували аварійний міст: шлях між Кілією та Ізмаїлом скоротився втричі

Капітальний ремонт мосту через канал Кофа на Одещині завершено. Ця штучна споруда має стратегічне значення для логістичної інфраструктури регіону, адже її відновлення забезпечить стабільне транспортне сполучення між Ізмаїльським та Кілійським районами.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Зазначається, що міст перебував в аварійному стані, і через його критичне зношення рух було повністю зупинено у 2021 році. Це призвело до того, що відстань між містами Кілія та Ізмаїл зросла до 140 км. Тепер, завдяки відновленню мосту, ця відстань скоротилася до 40 км, дозволяючи скоротити час у дорозі втричі.

Проведено повну реконструкцію споруди: змонтовано нові опори та прогонові конструкції, виконано армування і бетонування, облаштовано бар’єрне огородження, покладено нове асфальтобетонне покриття як на мосту, так і на підходах до нього.

Також нанесено дорожню розмітку, встановлено сучасні дорожні знаки, виконано водовідвід, укріплено узбіччя та завершено благоустрій прилеглої території.

Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

“Це критично важливо для оперативного пересування екстрених служб, шкільного транспорту, цивільних та вантажних перевезень. Міст введено в експлуатацію, відповідний сертифікат отримано", - зазначив перший заступник голови Агентства відновлення Микола Бойко під час робочого візиту на Одещину.

Він додав, що під час реалізації проєкту вдалося зекономити близько 60 млн грн, які будуть спрямовані на відновлення інших інфраструктурних об'єктів.

Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

Що відомо про міст через канал Кофа

Роботи з капітального ремонту мосту через канал Кофа планували розпочати у березні 2022 року, однак через повномасштабне вторгнення РФ проєкт призупинили. Тендер на ремонт мосту оголосили 22 серпня 2023 року, а самі ремонтні роботи розпочали 19 грудня того ж року.

Міст через канал Кофа поєднує Ізмаїльський порт та Кілійський портопункт й має вагоме значення для чотирьох громад Ізмаїльського району. Міст збудований в 60 роки минулого сторіччя. У 2021 році, через аварійний стан його було перекрито для руху всіх видів автотранспорту. Того ж року депутати Кілійської міської ради звернулись до обласної ради та ОДА з проханням провести капітальний ремонт.

Нагадаємо, у 2025 році Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури відремонтує 135 штучних споруд (мостів, тунелів, шляхопроводів) на дорогах державного значення, що майже в 4 рази більше, ніж минулого року. Наразі на 33 об’єктах вже розпочато роботи.