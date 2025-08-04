В первом полугодии импорт агропродовольственной продукции в Украину увеличился на 10%: главные страны-поставщики

По данным Государственной таможенной службы, в январе-июне 2025 года в Украину были ввезены агропродукции на 4,26 млрд долларов. Это на 398 млн. долларов больше, чем за 6 месяцев прошлого года. Основными поставщиками агропродовольственной продукции в Украину традиционно выступают государства ЕС. На них приходится более 52% импортных поставок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление ведущего научного сотрудника отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Богдана Духницкого.

За первое полугодие 2025 года в странах Европейского Союза была закуплена сельхозпродукция на сумму в 2,24 млрд долларов.

Значительно меньшие объемы импортируется Украиной из других регионов мира. За январь-июнь этого года отечественные компании закупили продовольствия у партнеров из Азии на 820 млн. долларов (более 19% в общих объемах закупок), стран Латинской Америки – на 351 млн. долларов (8%) и Африканского континента – на 242 млн. долларов (около 6%).

По словам Духницкого, в рейтинге главных поставщиков сельскохозяйственной продукции на наш продовольственный рынок ведущие места занимают:

Польша - $568 млн;

Турция - $345 млн;

Германия - $322 млн;

Италия - $202 млн;

Нидерланды - $200 млн;

Франция - $171 млн;

Норвегия - $147 млн;

Испания - $140 млн;

Китай - $132 млн;

Эквадор - $111 млн.

Суммарно эти 10 стран обеспечивают 55% стоимости отечественного аграрного импорта.

Традиционно одна из двух крупнейших долей импорта продуктов питания приходится на овощи, фрукты, плодово-ягодную группу, цитрусы и фрукты, бананы, орехи, какаопродукты, рыбу, ракообразные и моллюски.

Напомним, в первом полугодии 2025 года Украина значительно снизила импорт соли. Было ввезено 211,692 тыс. тонн соли, что на 45,88% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.