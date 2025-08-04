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У першому півріччі імпорт агропродовольчої продукції в Україну збільшився на 10%: головні країни-постачальники

авокадо, риба, апельсини, яблука, горіхи
Україна збільшила імпорт продуктів. / Freepik

За даними Державної митної служби, у січні-червні 2025 року в Україну було ввезено агропродукції на 4,26 млрд доларів. Це на 398 млн доларів більше, ніж за 6 місяців минулого року. Основними постачальниками агропродовольчої продукції в Україну традиційно виступають держави ЄС. На них припадає понад 52 % імпортних поставок.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву провідного наукового співробітника відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки"Богдана Духницького.

За перше півріччя 2025 року в країнах Європейського Союзу було закуплено сільгосппродукції на суму в 2,24 млрд доларів.

Значно менші обсяги імпортує Україна з інших регіонів світу. За січень-червень цього року вітчизняні компанії закупили продовольства у партнерів з Азії на 820 млн доларів (понад 19 % у загальних обсягах закупівель), країн Латинської Америки – на 351 млн доларів (8 %) та Африканського континенту – на 242 млн доларів (близько 6 %).

За словами Духницького, у рейтингу головних постачальників сільськогосподарської продукції на наш продовольчий ринок провідні місця посідають:

  • Польща — $568 млн; 
  • Туреччина — $345 млн; 
  • Німеччина — $322 млн; 
  • Італія — $202 млн; 
  • Нідерланди — $200 млн; 
  • Франція — $171 млн; 
  • Норвегія — $147 млн; 
  • Іспанія — $140 млн; 
  • Китай — $132 млн; 
  • Еквадор — $111 млн. 

Сумарно ці 10 країн забезпечують 55 % вартості вітчизняного аграрного імпорту.

Традиційно одна з двох найбільших часток імпорту продуктів харчування припадає на овочі, фрукти, плодово-ягідної групи, цитрусові, банани, горіхи, какаопродукти, рибу, ракоподібні та молюски.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року Україна значно зменшила імпорт солі. Було ввезено 211,692 тис. тонн солі, що на 45,88% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Автор:
Тетяна Ковальчук