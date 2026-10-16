UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,89

--0,09

EUR

50,31

--0,04

Наличный курс:

USD

45,14

45,00

EUR

50,90

50,65

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

В пяти областях Украины возник дефицит зерновозов: тарифы на перевозку растут

зерно
Перевозка зерна дорожает / Depositphotos

В Украине спрос на автомобили для перевозки зерновых культур превысил количество грузовиков. Наибольший недостаток спецтранспорта зафиксирован в Николаевской, Кировоградской, Сумской, Черниговской и Одесской областях.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины.

Нехватка грузовиков и их неравномерное распределение усложняют организацию экспортных поставок агропродукции. На коротких маршрутах протяженностью до 100 км средняя стоимость транспортировки снизилась, однако на длинных расстояниях цены остаются высокими.

Главные направления перевозок и цены

В течение недели основной поток грузов шел из Николаевской и Кировоградской областей в направлении Измаила. Также значительные объемы зерна везли из Днепропетровской, Черниговской и Харьковской областей в дунайские порты Рени, Измаил и Орловка.

В западных областях объемы перевозок были существенно меньше. Основные маршруты пролегали из Тернопольской в Закарпатскую, из Житомирской в Волынскую и из Хмельницкой во Львовскую области.

Тарифы на автоперевозки зерна за неделю составляли:

  • 3000 грн/т – на маршрутах 501–600 км;
  • 3700 грн/т – на маршрутах 601–700 км;
  • более 4000 грн/т – на маршрутах более 900 км.

Самые высокие цены зафиксированы на вывозе зерна из прифронтовых регионов, что связано с рисками безопасности и организационными сложностями.

Какие регионы обеспечены транспортом

В Винницкой, Львовской, Хмельницкой и Киевской областях количество зерновозов отвечает потребностям аграриев, а на Днепропетровщине имеющийся транспорт даже превышает спрос. Высокие транспортные расходы напрямую снижают доходы украинских фермеров и повышают себестоимость экспортной продукции.

Напомним, в августе автомобильные перевозки зерна в Украине на расстояние более 400 км начали расти в цене из-за переориентации грузопотоков на западные границы.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности