В пяти областях Украины возник дефицит зерновозов: тарифы на перевозку растут

В Украине спрос на автомобили для перевозки зерновых культур превысил количество грузовиков. Наибольший недостаток спецтранспорта зафиксирован в Николаевской, Кировоградской, Сумской, Черниговской и Одесской областях.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины.

Нехватка грузовиков и их неравномерное распределение усложняют организацию экспортных поставок агропродукции. На коротких маршрутах протяженностью до 100 км средняя стоимость транспортировки снизилась, однако на длинных расстояниях цены остаются высокими.

Главные направления перевозок и цены

В течение недели основной поток грузов шел из Николаевской и Кировоградской областей в направлении Измаила. Также значительные объемы зерна везли из Днепропетровской, Черниговской и Харьковской областей в дунайские порты Рени, Измаил и Орловка.

В западных областях объемы перевозок были существенно меньше. Основные маршруты пролегали из Тернопольской в Закарпатскую, из Житомирской в Волынскую и из Хмельницкой во Львовскую области.

Тарифы на автоперевозки зерна за неделю составляли:

3000 грн/т – на маршрутах 501–600 км;

3700 грн/т – на маршрутах 601–700 км;

более 4000 грн/т – на маршрутах более 900 км.

Самые высокие цены зафиксированы на вывозе зерна из прифронтовых регионов, что связано с рисками безопасности и организационными сложностями.

Какие регионы обеспечены транспортом

В Винницкой, Львовской, Хмельницкой и Киевской областях количество зерновозов отвечает потребностям аграриев, а на Днепропетровщине имеющийся транспорт даже превышает спрос. Высокие транспортные расходы напрямую снижают доходы украинских фермеров и повышают себестоимость экспортной продукции.

Напомним, в августе автомобильные перевозки зерна в Украине на расстояние более 400 км начали расти в цене из-за переориентации грузопотоков на западные границы.