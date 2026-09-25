Железнодорожные перевозки зерна выросли в сентябре, но остаются на 38% ниже прошлогодних

За первые 22 дня сентября по украинской железной дороге перевезли 1,025 млн тонн зерновых грузов — на 19,3% больше, чем в августе. В то же время объем остается почти на 38% ниже прошлогоднего, а 83% экспортных перевозок пришлось на западные пограничные переходы.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на RAIL.insider.

Среднесуточная погрузка зерновых в сентябре составила 47,5 тыс. тонн. За месяц показатель увеличился на 21%, однако по сравнению с аналогичным периодом 2025 сократился на 28%.

На экспорт по железной дороге отправили 603,5 тыс. тонн зерновых.

Из этого объема 503 тыс. тонн, или 83%, следовали через западные пограничные переходы. В сравнении с августом перевозки этим направлением увеличились на 67,9%.

Таким образом после августовского падения железнодорожные перевозки зерна в сентябре возобновляются, однако по общим объемам все еще существенно отстают от прошлого года.

Напомним, в августе "Укрзализныця" перевезла около 1,3 млн тонн зерновых грузов. Тогда объем был на 53,9% ниже, чем в августе 2025 года, а на западные пограничные переходы приходилось 61% зернового экспорта по железной дороге.