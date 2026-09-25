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Залізничні перевезення зерна зросли у вересні, але залишаються на 38% нижчими за торішні

вагони
Залізничні перевезення зерна зросли у вересні / Depositphotos

За перші 22 дні вересня українською залізницею перевезли 1,025 млн тонн зернових вантажів — на 19,3% більше, ніж у серпні. Водночас обсяг залишається майже на 38% нижчим за торішній, а 83% експортних перевезень припало на західні прикордонні переходи.

Про це інформує Dilo з посиланням на RAIL.insider.

Середньодобове навантаження зернових у вересні становило 47,5 тис. тонн. За місяць показник збільшився на 21%, однак порівняно з аналогічним періодом 2025 року скоротився на 28%.

На експорт залізницею відправили 603,5 тис. тонн зернових.

Із цього обсягу 503 тис. тонн, або 83%, прямували через західні прикордонні переходи. Порівняно із серпнем перевезення цим напрямком збільшилися на 67,9%.

Таким чином, після серпневого падіння залізничні перевезення зерна у вересні відновлюються, однак за загальними обсягами все ще суттєво відстають від минулого року.

Нагадаємо, у серпні "Укрзалізниця" перевезла майже 1,3 млн тонн зернових вантажів. Тоді обсяг був на 53,9% нижчим, ніж у серпні 2025 року, а на західні прикордонні переходи припадало 61% зернового експорту залізницею.

Автор:
Тетяна Гойденко
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