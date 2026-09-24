Митні процедури гальмують обробку українських вантажів у порту Констанца

Порт Констанца не справляється зі збільшеним потоком українських вантажів після переорієнтації морської логістики. Якщо раніше імпортні контейнери оформлювали протягом 1–3 днів, то нині очікування може тривати 1–2 тижні й більше.

Як пише Dilo, про це інформує "Зернова біржа".

Після зупинки роботи українських морських портів основний потік вантажів з України переорієнтували на румунську Констанцу. Однак інфраструктура порту не справляється зі збільшеним навантаженням, через що строки оформлення вантажів суттєво зросли.

Якщо раніше вивезення імпортного контейнера з порту займало від одного до трьох днів, то нині процедура може тривати один-два тижні, а в окремих випадках — ще довше. Порт переповнений контейнерами та іншими вантажами, а їх оформлення відбувається із затримками.

Експортні вантажі проходять процедури дещо швидше, однак перевантаження впливає і на них. Український експорт приймають лише у визначений час безпосередньо перед підходом судна, оскільки порт не має достатніх потужностей для накопичення вантажів.

Додатковим фактором стало скорочення кількості працівників митниці. За інформацією перевізників, частину митників у період з 14 до 22 вересня направили на підвищення кваліфікації. Через це процедури, які раніше займали два-три дні, наразі можуть тривати п’ять-сім днів. Водночас румунська сторона офіційно не підтверджувала інформацію про навчання митників.

Черги на оформлення наразі не залежать від типу вантажу або способу його перевезення. Відтак однакові затримки можуть виникати як для зерновозів, так і для контейнеровозів.

Найбільше пропускну спроможність порту нині обмежують митні процедури. На їхню тривалість впливають нестача працівників та недостатня кількість вільних рамп для проведення оглядів.

Збільшення простоїв транспорту до одного-двох тижнів призводить до зростання витрат для вантажовідправників. У підсумку додаткові логістичні витрати можуть позначатися і на кінцевій вартості товарів.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" вважає реалістичною оцінку експортного потенціалу перевезень зерна залізницею через Молдову в обсязі 4,5 мільйона тонн на рік, а також бачить можливості для подальшого збільшення вантажопотоку цим напрямком.