"Укрзалізниця" продаватиме відправки вантажів на візках євроколії через аукціони

З жовтня АТ “Укрзалізниця” розпочне реалізацію відправок вантажів у власних вагонах на візках колії 1435 мм через систему “Прозорро.Продажі”. Наразі фахівці товариства активно формують графік проведення майбутніх електронних торгів.

Як пише Dilo,про це повідомляє RAIL.insider.

Зазначається,що рішення ухвалено через обмежену кількість візків євростандарту у розпорядженні компанії.

Починаючи з 1 жовтня, весь наявний парк таких візків використовуватиметься виключно для забезпечення власних вагонів УЗ під час організації експортно-імпортних перевезень.

Водночас українські приватні власники рухомого складу зберігають можливість підготувати власні візки колії 1435 мм для власних потреб.

Залізничний монополіст надаватиме їм супутні послуги, зокрема перестановку візків на приватних вагонах у спеціалізованих пунктах, їх безпечне зберігання на майданчиках компанії та навантаження у разі потреби.

Нагадаємо, АТ "Укрзалізниця" продовжує активну фазу інвестиційного проєкту, що передбачає реконструкцію інфраструктури та електрифікацію колії 1435 мм на стратегічній ділянці від станції Чоп до станції Ужгород. АТ “Івано-Франківський локомотиворемонтний завод” оновив спеціальний технічний вагон (автомотрису), щоб він міг їздити вужчими європейськими рейками. Фахівці заводу успішно завершили переобладнання автомотриси АДМскм-054 для роботи на євроколії завширшки 1435 мм.