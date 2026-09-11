"Укрзализныця" будет продавать отправки грузов на тележках европути через аукционы

С октября АО "Укрзализныця" начнет реализацию отправок грузов в собственных вагонах на тележках колеи 1435 мм через систему "Прозорро.Продажи". В настоящее время специалисты общества активно формируют график проведения будущих электронных торгов.

Как пишет Dilo, об этом сообщает RAIL.insider.

Отмечается, что решение принято из-за ограниченного количества тележек евростандарта в распоряжении компании.

Начиная с 1 октября весь существующий парк таких тележек будет использоваться исключительно для обеспечения собственных вагонов УЗ при организации экспортно-импортных перевозок.

В то же время, украинские частные владельцы подвижного состава сохраняют возможность подготовить собственные тележки колеи 1435 мм для собственных нужд.

Железнодорожный монополист будет предоставлять им сопутствующие услуги, в частности перестановку тележек на частных вагонах в специализированных пунктах, их безопасное хранение на площадках компании и погрузку в случае необходимости.

Напомним, АО "Укрзализныця" продолжает активную фазу инвестиционного проекта, которая предусматривает реконструкцию инфраструктуры и электрификацию пути 1435 мм на стратегическом участке от станции Чоп до станции Ужгород. АО "Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод" обновило специальный технический вагон (автомотриса), чтобы он мог ездить по уже европейским рельсам. Специалисты завода успешно завершили переоборудование автомотрисы АДМскм-054 для работы на европути шириной 1435 мм.