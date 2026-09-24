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Таможенные процедуры тормозят обработку украинских грузов в порту Констанца

порт
Таможенные процедуры тормозят обработку украинских грузов в порту Констанца

Порт Констанца не справляется с увеличенным потоком украинских грузов после переориентации морской логистики. Если ранее импортные контейнеры оформляли в течение 1–3 дней, то в настоящее время ожидание может занять 1–2 недели и больше.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Зерновая биржа".

После остановки работы украинских морских портов основной поток грузов из Украины был переориентирован на румынскую Констанцу. Однако инфраструктура порта не справляется с увеличенной нагрузкой, из-за чего сроки оформления грузов существенно выросли.

Если раньше вывоз импортного контейнера из порта занимал от одного до трех дней, то процедура может длиться одну-две недели, а в отдельных случаях — еще дольше. Порт переполнен контейнерами и другими грузами, а их оформление производится с задержками.

Экспортные грузы проходят процедуры несколько быстрее, однако перегрузка влияет и на них. Украинский экспорт принимают только в определенное время непосредственно перед подходом судна, поскольку у порта нет достаточных мощностей для накопления грузов.

Дополнительным фактором стало сокращение численности работников таможни. По информации перевозчиков, часть таможенников в период с 14 по 22 сентября направили на повышение квалификации. Поэтому процедуры, которые раньше занимали два-три дня, теперь могут длиться пять-семь дней. В то же время, румынская сторона официально не подтверждала информацию об обучении таможенников.

Очереди на оформление не зависят от типа груза или способа его перевозки. Следовательно, одинаковые задержки могут возникать как для зерновозов, так и для контейнеровозов.

Больше пропускную способность порта сейчас ограничивают таможенные процедуры. На их продолжительность влияют нехватка работников и недостаточное количество свободных рампов для проведения осмотров.

Увеличение простоев транспорта до одной-двух недель приводит к росту расходов для грузоотправителей. В результате дополнительные логистические затраты могут сказываться и на конечной стоимости товаров.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" считает реалистической оценку экспортного потенциала перевозок зерна по железной дороге через Молдову в объеме 4,5 миллиона тонн в год, а также видит возможности для дальнейшего увеличения грузопотока этим направлением.

Автор:
Ольга Опенько

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