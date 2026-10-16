У п'яти областях України виник дефіцит зерновозів: тарифи на перевезення зростають

В Україні попит на автомобілі для перевезення зернових культур перевищив наявну кількість вантажівок. Найбільша нестача спецтранспорту зафіксована у Миколаївській, Кіровоградській, Сумській, Чернігівській та Одеській областях.

Як пише Dilo, про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

Брак вантажівок та їхній нерівномірний розподіл ускладнюють організацію експортних поставок агропродукції. На коротких маршрутах завдовжки до 100 км середня вартість транспортування знизилася, проте на довгих відстанях ціни залишаються високими.

Головні напрямки перевезень і ціни

Протягом тижня основний потік вантажів прямував із Миколаївської та Кіровоградської областей у напрямку Ізмаїлу. Також значні обсяги зерна везли з Дніпропетровської, Чернігівської та Харківської областей до дунайських портів Рені, Ізмаїл та Орлівка.

У західних областях обсяги перевезень були суттєво меншими. Основні маршрути пролягали з Тернопільської до Закарпатської, з Житомирської до Волинської та з Хмельницької до Львівської областей.

Тарифи на автоперевезення зерна за тиждень становили:

3000 грн/т – на маршрутах 501–600 км;

3700 грн/т – на маршрутах 601–700 км;

понад 4000 грн/т – на маршрутах понад 900 км.

Найвищі ціни зафіксовано на вивіз зерна з прифронтових регіонів, що пов'язано з безпековими ризиками та організаційними складнощами.

Які регіони забезпечені транспортом

У Вінницькій, Львівській, Хмельницькій та Київській областях кількість зерновозів відповідає потребам аграріїв, а на Дніпропетровщині наявний транспорт навіть перевищує попит. Високі транспортні витрати безпосередньо знижують доходи українських фермерів і підвищують собівартість експортної продукції.

Нагадаємо, у серпні автомобільні перевезення зерна в Україні на відстань понад 400 км почали зростати в ціні через переорієнтацію вантажопотоків до західних кордонів.