В СНБО рассказали, возможен ли пересмотр тарифов на электроэнергию для населения

В Украине заморожены тарифы на газ и тепло, но цена на электроэнергию не является рыночной. Увеличение стоимости коммунальных услуг станет ударом для потребителей и может спровоцировать волну неплатежей.

Об этом рассказала советница секретаря СНБО Ольга Бабий в интервью Delo.ua.

"По ценам для бытовых потребителей, я имею личное мнение, что в нынешних условиях, когда мы имеем значительное недовольство графиками, менять цену на электроэнергию не стоит", - заявила она.

По мнению Бабия, если государство пойдет на этот шаг, то параллельно необходимо пересмотреть подход к субсидированию.

"Например, в Молдове упростили подход к определению субсидий. Там есть фонд, финансируемый странами-членами ЕС, и из этого фонда потребителям уплачивается полная компенсация стоимости потребленных услуг, если это условно пенсионер или определенная категория потребителей", - отметила советница секретаря СНБО. .

Она напомнила, что в Украине заморожены тарифы на газ и тепло, при этом остается нерыночная цена электроэнергии.

"Если мы в какой-то момент решим это все коммерциализировать, это будет очень сильным ударом по потребителям, и в результате мы получим только неплатежи. У нас будет еще больший удар для рынков, когда люди не смогут платить. Мы получим огромную дебиторскую задолженность, а энергосистеме нужны живые деньги, чтобы подчеркнула Бабий.

Она считает, что если просто повысить тарифы без пересмотра субсидий и система не получит эти деньги, проблема останется нерешенной.

Следует отметить, что с начала полномасштабной войны правительство уже дважды повышало тарифы на электроэнергию для населения. Последнее повышение произошло 1 июня 2024, тогда цена киловата выросла с 2,64 грн до 4,32 грн. Перед этим повышение тарифов прошло 31 мая 2023 года. Тогда цена для населения выросла с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч. Таким образом, нельзя исключать, что тарифы на электроэнергию для населения могут возрасти в 2026. Однако практика показывает, что такие решения принимают в теплое время года.

