Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,77

--0,19

EUR

51,23

-0,00

Наличный курс:

USD

43,10

42,95

EUR

51,55

51,30

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В СНБО рассказали, возможен ли пересмотр тарифов на электроэнергию для населения

свет
В СНБО рассказали, повысят ли цены на электроэнергию для населения / Depositphotos

В Украине заморожены тарифы на газ и тепло, но цена на электроэнергию не является рыночной. Увеличение стоимости коммунальных услуг станет ударом для потребителей и может спровоцировать волну неплатежей.

Об этом рассказала советница секретаря СНБО Ольга Бабий в интервью Delo.ua.

"По ценам для бытовых потребителей, я имею личное мнение, что в нынешних условиях, когда мы имеем значительное недовольство графиками, менять цену на электроэнергию не стоит", - заявила она.

По мнению Бабия, если государство пойдет на этот шаг, то параллельно необходимо пересмотреть подход к субсидированию.

"Например, в Молдове упростили подход к определению субсидий. Там есть фонд, финансируемый странами-членами ЕС, и из этого фонда потребителям уплачивается полная компенсация стоимости потребленных услуг, если это условно пенсионер или определенная категория потребителей", - отметила советница секретаря СНБО. .

Она напомнила, что в Украине заморожены тарифы на газ и тепло, при этом остается нерыночная цена электроэнергии.

"Если мы в какой-то момент решим это все коммерциализировать, это будет очень сильным ударом по потребителям, и в результате мы получим только неплатежи. У нас будет еще больший удар для рынков, когда люди не смогут платить. Мы получим огромную дебиторскую задолженность, а энергосистеме нужны живые деньги, чтобы подчеркнула Бабий.

Она считает, что если просто повысить тарифы без пересмотра субсидий и система не получит эти деньги, проблема останется нерешенной.

Следует отметить, что с начала полномасштабной войны правительство уже дважды повышало тарифы на электроэнергию для населения. Последнее повышение произошло 1 июня 2024, тогда цена киловата выросла с 2,64 грн до 4,32 грн. Перед этим повышение тарифов прошло 31 мая 2023 года. Тогда цена для населения выросла с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч. Таким образом, нельзя исключать, что тарифы на электроэнергию для населения могут возрасти в 2026. Однако практика показывает, что такие решения принимают в теплое время года.

Детальнее о том, почему, несмотря на опыт предыдущих лет, Украине так и не удалось подготовиться к этому отопительному сезону, почему в 2024 году не построили 1 ГВт распределенной генерации, читайте в интервью Ольги Бабий.

Автор:
Светлана Манько , Степан Крьока