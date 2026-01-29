В РНБО розповіли, чи можливий перегляд тарифів на електроенергію для населення

В Україні наразі заморожені тарифи на газ та тепло, але ціна на електроенергію не є ринковою. Підняття вартості комунальних послуг стане ударом для споживачів і може спровокувати хвилю неплатежів.

Про це розповіла радниця секретаря РНБО Ольга Бабій в інтерв'ю Delo.ua.

"Щодо цін для побутових споживачів, я маю особисту думку, що в нинішніх умовах, коли ми маємо значне невдоволення графіками, змінювати ціну на електроенергію не варто", - заявила вона.

На думку Бабій, якщо держава піде на цей крок, то паралельно необхідно переглянути підхід до субсидіювання.

"Наприклад, у Молдові спростили підхід до визначення субсидій. Там є фонд, який фінансується країнами-членами ЄС, і з цього фонду споживачам сплачується повна компенсація вартості спожитих послуг, якщо це умовно пенсіонер або певна категорія споживачів", - зауважила радниця секретаря РНБО..

Вона нагадала, що в Україні заморожені тарифи на газ та тепло, при цьому залишається неринкова ціна на електроенергію.

"Якщо ми в якийсь момент вирішимо це все комерціалізувати, це буде дуже сильним ударом по споживачах, і в результаті ми отримаємо лише неплатежі. Ми матимемо ще більший удар для ринків, коли люди не зможуть платити. Ми отримаємо величезну дебіторську заборгованість, а енергосистемі потрібні живі гроші, щоб купувати обладнання та платити зарплатню енергетикам", - наголосила Бабій.

Вона вважає, що якщо просто підвищити тарифи без перегляду субсидій і система не отримає цих грошей, проблема залишиться невирішеною.

Варто зауважити, що від початку повномасштабної війни уряд вже двічі підвищував тарифи на електроенергію для населення. Останнє підвищення відбулось 1 червня 2024 року, тоді ціна кіловата зросла з 2,64 грн до 4,32 грн. Перед цим підвищення тарифів відбулось 31 травня 2023 року. Тоді ціна для населення зросла з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год. Таким чином не можна виключати, що тарифи на електроенергію для населення можуть зрости у 2026. Однак практика показує, що такі рішення ухвалюють в теплу пору року.

