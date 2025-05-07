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В Сумах построят четыре подземные школы: когда начнут работать

мальчик, девушки, школьники
В Сумах построят четыре подземные школы. / Freepik

В Сумах построят четыре подземные школы, таким образом в области их будет одиннадцать. Только на строительство одной из таких школ в областном центре выделено около 117 млн гривен из государственного и местного бюджетов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

В ходе рабочей поездки глава правительства посетил в Сумах образовательное учреждение, где строится подземное хранилище. Сейчас обучение в этой школе проходит в смешанном формате, частично — онлайн.

"Защитное сооружение будет вмещать 500 человек и даст возможность деткам учиться очно и в безопасности. На реализацию этого проекта было выделено около 117 млн грн из государственного и местного бюджетов. Завершить строительство должны к началу следующего учебного года", — рассказал Шмигаль.

Фото 2 — В Сумах построят четыре подземные школы: когда начнут работать

По его словам, после строительства новых подземных учебных заведений в пределах области их количество составит одиннадцать.

Денис Шмигаль обсудил с главой Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергеем Сухомлином возможные механизмы упрощения реализации таких проектов для небольших учебных заведений.

"Безопасность учебного процесса — наше ключевое направление в сфере образования. Последовательно работаем над тем, чтобы как можно больше детей могли ходить в школы и учиться в безопасных и комфортных условиях", — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, в апреле сообщалось, что в Харькове завершили строительство еще двух подземных школ, которые откроют сразу после Пасхи.

Автор:
Татьяна Ковальчук