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У Сумах зведуть чотири підземні школи: коли почнуть працювати

хлопчик, дівчата, школярі
У Сумах зведуть чотири підземні школи. / Freepik

У Сумах зведуть чотири підземні школи, таким чином в області їх буде одинадцять. Тільки на будівництво однієї з таких шкіл в обласному центрі виділено близько 117 млн гривень з державного та місцевого бюджетів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Під час робочої поїздки глава уряду відвідав в Сумах освітній заклад, де будується підземне сховище. Зараз навчання в цій школі проходить у змішаному форматі, частково онлайн. 

"Захисна споруда вміщатиме 500 осіб і дасть можливість діткам навчатись очно й у безпеці. На реалізацію цього проекту було виділено близько 117 млн грн з державного та місцевого бюджетів. Завершити будівництво мають до початку наступного навчального року", — розповів Шмигаль. 

Фото 2 — У Сумах зведуть чотири підземні школи: коли почнуть працювати

За його словами, після зведення нових підземних навчальних закладів в межах області їхня кількість сягне одинадцяти.

Денис Шмигаль обговорив із головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергієм Сухомлином можливі механізми спрощення реалізації таких проектів для невеликих навчальних закладів.

"Безпека навчального процесу — наш ключовий напрям у сфері освіти. Послідовно працюємо над тим, щоб якнайбільше дітей могли ходити до шкіл і вчитись у безпечних і комфортних умовах", — наголосив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що у Харкові завершили будівництво ще двох підземних шкіл, які відкриють одразу після Великодня. 

Автор:
Тетяна Ковальчук