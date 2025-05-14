Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,50

--0,04

EUR

46,09

--0,07

Наличный курс:

USD

41,49

41,40

EUR

46,75

46,55

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Сумах российская ракета попала в промышленный объект: один человек погиб, несколько травмированы

промышленный объект
Ракета попала в промышленный объект. Фото: Сумская ОВА

Российские военные 14 мая нанесли ракетный удар по промышленной инфраструктуре на территории Сумской общины. Известно об одном погибшем и нескольких пострадавших.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.

"Взрыв, который был слышен в городе, — это следствие удара по объекту промышленной инфраструктуры", — отметил он, добавив, что детали произошедшего будут сообщены впоследствии после уточнения информации.

Впоследствии в областной военной администрации уточнили, что Россия нанесла ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры на территории Сумской общины.

Предварительно сообщается о пострадавших. Последствия удара уточняются, на месте работают экстренные и специализированные службы.

По данным Сумской ОВА, в результате ракетного удара РФ по объекту промышленности один человек погиб, известно о семи раненых. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, утром 18 апреля россияне атаковали тремя беспилотниками хлебозавод в городе Сумы, в результате атаки один человек погиб, еще один получил ранения.

Автор:
Татьяна Бессараб