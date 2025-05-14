В Сумах российская ракета попала в промышленный объект: один человек погиб, несколько травмированы

Российские военные 14 мая нанесли ракетный удар по промышленной инфраструктуре на территории Сумской общины. Известно об одном погибшем и нескольких пострадавших.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.

"Взрыв, который был слышен в городе, — это следствие удара по объекту промышленной инфраструктуры", — отметил он, добавив, что детали произошедшего будут сообщены впоследствии после уточнения информации.

Впоследствии в областной военной администрации уточнили, что Россия нанесла ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры на территории Сумской общины.

Предварительно сообщается о пострадавших. Последствия удара уточняются, на месте работают экстренные и специализированные службы.

По данным Сумской ОВА, в результате ракетного удара РФ по объекту промышленности один человек погиб, известно о семи раненых. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, утром 18 апреля россияне атаковали тремя беспилотниками хлебозавод в городе Сумы, в результате атаки один человек погиб, еще один получил ранения.