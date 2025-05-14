У Сумах російська ракета влучила в промисловий об'єкт: одна людина загинула, кілька травмовані

Російські військові 14 травня завдали ракетного удару по промисловій інфраструктурі на території Сумської громади. Відомо про одного загиблого та кількох постраждалих.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

"Вибух, який було чутно в місті, — це наслідок удару по об’єкту промислової інфраструктури", - зазначив він, додавши, що деталі події будуть повідомлені згодом після уточнення інформації.

Згодом в обласній військовій адміністрації уточнили, що Росія завдала ракетного удару по об’єкту промислової інфраструктури на території Сумської громади.

Попередньо повідомляється про постраждалих. Наслідки удару уточнюються, на місці працюють екстрені та спеціалізовані служби.

За даними Сумської ОВА, внаслідок ракетного удару РФ по обʼєкту промисловості одна людина загинула, відомо про сімох поранених. Троє із них перебувають у тяжкому стані.

Нагадаємо, зранку 18 квітня росіяни атакували трьома безпілотниками хлібозавод у місті Суми, унаслідок атаки одна людина загинула, ще одна дістала поранення.