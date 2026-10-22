В Сумской области продают молокозавод за $1,7 млн: входящий в комплекс

В городе Бурынь Конотопского района Сумской области выставили на продажу имущественный комплекс молокоперерабатывающего завода за 1,7 млн долларов.

Как пишет Dilo, об этом информирует Inventure.

Какой молокозавод выставили на продажу

Предприятие было построено в 1975 году. Оно специализируется на переработке молока, производстве сливочного и сухого молока.

Общая площадь построек и помещений составляет 13 399,7 кв. м. В имущественный комплекс входят административный корпус, вспомогательные и производственно-складские здания, котельная, лаборатория, насосные станции, газорегуляторный пункт, очистные сооружения и павильоны артезианских скважин.

По информации продавца, техническое состояние объекта позволяет использовать его по назначению. В то же время, газоснабжение предприятия отключено, хотя газовые сети сохранены.

Какое оборудование получит покупатель

Условиями продаж предусмотрена передача производственного оборудования вместе с имущественным комплексом.

Молокоприемный цех рассчитан на прием до 200 тонн молока в сутки. Он оснащен четырьмя линиями приема сырья и двумя линиями мытья молоковозов под высоким давлением.

Для хранения и переработки молока предусмотрены резервуары общим объемом 395 куб. м, две пастеризационно-охлаждающие установки производительностью 25 тонн в час каждый, а также сепараторы производительностью 25 и 20 тонн в час. Отдельная установка производительностью 6 тонн в час предназначена для обработки сливок.

Цех производства сливочного масла оснащен маслоизготовителями производительностью 2,5 и 1,5 тонны в час, а также автоматическими линиями фасовки продукции в разные форматы упаковки.

В производстве сухого молока используются две вакуум-испарительные установки "Виганд" производительностью 8 тонн в час каждая и три сушильные установки производительностью по 1 тонне в час. Для фасовки сухого молока предусмотрены две линии, рассчитанные на мешки весом 25 кг.

Складские мощности позволяют хранить до 600 тонн готового сухого молока. Емкость холодильных камер для сливочного масла составляет 300 тонн.

Подробную информацию о производителях, годах выпуска, техническом состоянии и характеристиках оборудования продавец предоставляет по запросу.

Земля и инженерная инфраструктура

Комплекс расположен на пяти земельных участках общей площадью 8,7069 га. Земля находится в аренде до 2035 г. с правом продления договоров. Арендная плата составляет 5% нормативной денежной оценки участков.

У предприятия есть собственные артезианские скважины с дебитом 42 куб. м в час. Указанный предел водопользования составляет 300 куб. м в день. Также на территории обустроены локальные очистные сооружения пропускной способностью 1100 куб. м в день.

Заявленная электрическая мощность объекта – 1600 кВт. В качестве резервного источника питания предусмотрен генератор мощностью 500 кВт. Система теплоснабжения включает отдельную котельную площадью 1121,2 кв. м с котлами, работающими на газе и твердом топливе.

Среди других инженерных систем – холодоснабжение, видеонаблюдение, пожарная сигнализация, интернет и автоматическая телефонная станция.

Для чего можно использовать комплекс

Основное направление использования объекта – переработка молока и производство молочных продуктов, в частности сливочного и сухого молока. В то же время существующие производственные площади и инженерная инфраструктура могут быть использованы для других видов пищевой промышленности или агропереработки после необходимой адаптации.

Также рассматривается возможность перепрофилирования части помещений под другие промышленные нужды или использование их в качестве производственно-складского комплекса.

Условия продаж

Стоимость имущественного комплекса составляет $1,7 млн. В предмет продажи входят недвижимость молокозавода и производственное оборудование. По информации объявления, причиной продажи есть изменение направления деятельности предприятия.

Дополнительные сведения об активах, технической документации и условиях проведения сделки предоставляются потенциальным покупателям по запросу.

Напомним, в октябре в Украине цены на молоко-сырье выросли в среднем на 90 копеек по сравнению с сентябрем. Подорожанию способствовал высокий спрос на сырье со стороны перерабатывающих предприятий и активизация экспорта.