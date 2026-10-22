На Сумщині продають молокозавод за $1,7 млн: що входить до комплексу

У місті Буринь Конотопського району Сумської області виставили на продаж майновий комплекс молокопереробного заводу за $1,7 млн.

Як пише Dilo, про це інформує Inventure.

Який молокозавод виставили на продаж

Підприємство побудували у 1975 році. Воно спеціалізується на переробці молока, виробництві вершкового масла та сухого молока.

Загальна площа будівель і приміщень становить 13 399,7 кв. м. До майнового комплексу входять адміністративний корпус, допоміжні та виробничо-складські будівлі, котельня, лабораторія, насосні станції, газорегуляторний пункт, очисні споруди та павільйони артезіанських свердловин.

За інформацією продавця, технічний стан об’єкта дає змогу використовувати його за призначенням. Водночас газопостачання підприємства відключене, хоча газові мережі збережені.

Яке обладнання отримає покупець

Умовами продажу передбачено передачу виробничого обладнання разом із майновим комплексом.

Молокоприймальний цех розрахований на приймання до 200 тонн молока на добу. Він оснащений чотирма лініями приймання сировини та двома лініями миття молоковозів під високим тиском.

Для зберігання та переробки молока передбачені резервуари загальним об’ємом 395 куб. м, дві пастеризаційно-охолоджувальні установки продуктивністю 25 тонн на годину кожна, а також сепаратори продуктивністю 25 і 20 тонн на годину. Окрема установка продуктивністю 6 тонн на годину призначена для обробки вершків.

Цех виробництва вершкового масла обладнаний масловиготовлювачами продуктивністю 2,5 та 1,5 тонни на годину, а також автоматичними лініями фасування продукції в різні формати упаковки.

У виробництві сухого молока використовуються дві вакуум-випарні установки "Віганд" продуктивністю 8 тонн на годину кожна та три сушильні установки продуктивністю по 1 тонні на годину. Для фасування сухого молока передбачені дві лінії, розраховані на мішки вагою 25 кг.

Складські потужності дають змогу зберігати до 600 тонн готового сухого молока. Місткість холодильних камер для вершкового масла становить 300 тонн.

Детальну інформацію про виробників, роки випуску, технічний стан і характеристики обладнання продавець надає за запитом.

Земля та інженерна інфраструктура

Комплекс розташований на п’яти земельних ділянках загальною площею 8,7069 га. Земля перебуває в оренді до 2035 року з правом продовження договорів. Орендна плата становить 5% нормативної грошової оцінки ділянок.

Підприємство має власні артезіанські свердловини з дебітом 42 куб. м на годину. Зазначений ліміт водокористування становить 300 куб. м на добу. Також на території облаштовані локальні очисні споруди пропускною здатністю 1100 куб. м на добу.

Заявлена електрична потужність об’єкта — 1600 кВт. Як резервне джерело живлення передбачений генератор потужністю 500 кВт. Система теплопостачання включає окрему котельню площею 1121,2 кв. м із котлами, що працюють на газі та твердому паливі.

Серед інших інженерних систем — холодопостачання, відеоспостереження, пожежна сигналізація, інтернет та автоматична телефонна станція.

Для чого можна використати комплекс

Основний напрям використання об’єкта — переробка молока та виробництво молочних продуктів, зокрема вершкового масла й сухого молока. Водночас наявні виробничі площі та інженерна інфраструктура можуть бути використані для інших напрямів харчової промисловості або агропереробки після необхідної адаптації.

Також розглядається можливість перепрофілювання частини приміщень під інші промислові потреби або використання їх як виробничо-складського комплексу.

Умови продажу

Вартість майнового комплексу становить $1,7 млн. До предмета продажу входять нерухомість молокозаводу та виробниче обладнання. За інформацією оголошення, причиною продажу є зміна напряму діяльності підприємства.

Додаткові відомості про активи, технічну документацію та умови проведення угоди надаються потенційним покупцям за запитом.

Нагадаємо, у жовтні в Україні ціни на молоко-сировину зросли в середньому на 90 копійок порівняно з вереснем. Подорожчанню сприяли високий попит на сировину з боку переробних підприємств та активізація експорту.