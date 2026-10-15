В супермаркетах Дании выкладку товаров доверили работам-гуманоидам: будут ли увольнять работников (ВИДЕО)

Датская сеть супермаркетов Føtex тестирует человекоподобных роботов для выкладки товаров в ночное время. Это позволит автоматизировать рутинные задачи и перенаправить персонал на работу с покупателями.

Как сообщает Dilo, об этом пишет euronews.

По информации представителей датского стартапа Hive Robots, благодаря наличию рук, ног и пальцев эти работы способны эффективно функционировать в помещениях, первоначально спроектированных для людей.

Это позволяет внедрять технологию без необходимости изменять планирование или инфраструктуру торговых залов.

Как учат и когда заработают работы

Работов обучают работать в реальных условиях с помощью VR-очков и операторов-контролеров, демонстрирующих алгоритм действий с товарами. Записанные действия становятся обучающими данными для дальнейшей автономной работы.

Учебный процесс стартовал в июне в магазинах Føtex, принадлежащих крупнейшему ритейлеру Дании Salling Group.

Ожидается, что к началу 2027 года работы смогут самостоятельно раскладывать отдельные категории товаров в ночные смены, а магазины будут платить за услугу по почасовому тарифу.

Зачем это ритейлу

В Salling Group отмечают, что пилотный проект направлен на поддержку сотрудников, а не на их увольнение или замену.

По оценкам сети Føtex, на выкладку товаров приходится от 40% до 50% всего рабочего времени персонала, поэтому автоматизация этого процесса значительно снизит нагрузку на людей.

По словам операционного директора сети Саймона Кудска, полноценное использование роботов в каждом магазине может занять до пяти лет.

В будущем спектр их задач планируют расширить: машины смогут выявлять недостающие или неправильно размещенные товары, убирать пустые картонные коробки и проверять сроки годности продукции.

Напомним, японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) объявила о начале масштабного эксперимента в токийском аэропорту Ханеда. Уже с мая на взлетно-посадочной полосе появятся человекоподобные работы, которые примут часть физически тяжелой работы с грузами.