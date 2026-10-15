RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,98

--0,10

EUR

50,35

--0,09

Готівковий курс:

USD

45,22

45,05

EUR

50,90

50,60

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

У супермаркетах Данії викладку товарів довірили роботам-гуманоїдам: чи звільнятимуть працівників (ВІДЕО)

Роботів навчають працювати в магазинах
Роботів навчають працювати в магазинах

Данська мережа супермаркетів Føtex тестує людиноподібних роботів для викладки товарів у нічний час. Це дозволить автоматизувати рутинні завдання та перенаправити персонал на роботу з покупцями.

Як повідомляє Dilo, про це пише euronews.

За інформацією представників данського стартапу Hive Robots, завдяки наявності рук, ніг та пальців ці роботи здатні ефективно функціонувати у приміщеннях, початково спроєктованих для людей.

Це дозволяє впроваджувати технологію без необхідності змінювати планування чи інфраструктуру торговельних залів.

Як навчають і коли запрацюють роботи

Роботів навчають працювати в реальних умовах за допомогою VR-окулярів та операторів-контролерів, які демонструють алгоритм дій із товарами. Записані дії стають навчальними даними для подальшої автономної роботи.

Навчальний процес стартував у червні в магазинах Føtex, які належать найбільшому ритейлеру Данії — Salling Group. 

Очікується, що до початку 2027 року роботи зможуть самостійно розкладати окремі категорії товарів у нічні зміни, а магазини сплачуватимуть за цю послугу за погодинним тарифом.

Навіщо це ритейлу

У Salling Group наголошують, що пілотний проєкт спрямований на підтримку співробітників, а не на їхнє звільнення чи заміну.

За оцінками мережі Føtex, на викладку товарів наразі припадає від 40% до 50% усього робочого часу персоналу, тому автоматизація цього процесу значно знизить навантаження на людей.

За словами операційного директора мережі Саймона Кудска, повноцінне впровадження роботів у кожному магазині може зайняти до п’яти років. У майбутньому спектр їхніх завдань планують розширити: машини зможуть виявляти відсутні або неправильно розміщені товари, прибирати порожні картонні коробки та перевіряти терміни придатності продукції.

Нагадаємо, японська авіакомпанія Japan Airlines (JAL) оголосила про початок масштабного експерименту в токійському аеропорту Ханеда. Вже з травня на злітно-посадковій смузі з'являться людиноподібні роботи, які візьмуть на себе частину фізично важкої роботи з вантажами.

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності