У супермаркетах Данії викладку товарів довірили роботам-гуманоїдам: чи звільнятимуть працівників (ВІДЕО)

Данська мережа супермаркетів Føtex тестує людиноподібних роботів для викладки товарів у нічний час. Це дозволить автоматизувати рутинні завдання та перенаправити персонал на роботу з покупцями.

Як повідомляє Dilo, про це пише euronews.

За інформацією представників данського стартапу Hive Robots, завдяки наявності рук, ніг та пальців ці роботи здатні ефективно функціонувати у приміщеннях, початково спроєктованих для людей.

Це дозволяє впроваджувати технологію без необхідності змінювати планування чи інфраструктуру торговельних залів.

Як навчають і коли запрацюють роботи

Роботів навчають працювати в реальних умовах за допомогою VR-окулярів та операторів-контролерів, які демонструють алгоритм дій із товарами. Записані дії стають навчальними даними для подальшої автономної роботи.

Навчальний процес стартував у червні в магазинах Føtex, які належать найбільшому ритейлеру Данії — Salling Group.

Очікується, що до початку 2027 року роботи зможуть самостійно розкладати окремі категорії товарів у нічні зміни, а магазини сплачуватимуть за цю послугу за погодинним тарифом.

Навіщо це ритейлу

У Salling Group наголошують, що пілотний проєкт спрямований на підтримку співробітників, а не на їхнє звільнення чи заміну.

За оцінками мережі Føtex, на викладку товарів наразі припадає від 40% до 50% усього робочого часу персоналу, тому автоматизація цього процесу значно знизить навантаження на людей.

За словами операційного директора мережі Саймона Кудска, повноцінне впровадження роботів у кожному магазині може зайняти до п’яти років. У майбутньому спектр їхніх завдань планують розширити: машини зможуть виявляти відсутні або неправильно розміщені товари, прибирати порожні картонні коробки та перевіряти терміни придатності продукції.

Нагадаємо, японська авіакомпанія Japan Airlines (JAL) оголосила про початок масштабного експерименту в токійському аеропорту Ханеда. Вже з травня на злітно-посадковій смузі з'являться людиноподібні роботи, які візьмуть на себе частину фізично важкої роботи з вантажами.