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В Тернопольской области продают агрокомпанию с земельным банком 450 га за $1,4 млн

земля
В Тернопольской области выставили на продажу агрокомпанию с 450 га земли

В Тернопольской области выставили на продажу 100% корпоративных прав агрокомпании, обрабатывающей 450 га арендованных земель. В активы входят производственная база, сельскохозяйственная техника, отлаженные каналы сбыта и команда работников. Заявленная стоимость бизнеса составляет $1,4 млн.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Inventure.

Агробизнес за $1,4 млн

Хозяйство расположено в центральной части Тернопольской области. Все 450 га находятся в обработке. Компания имеет сформированную команду, отлаженные операционные процессы и каналы сбыта урожая непосредственно перерабатывающим предприятиям.

Все земли находятся в аренде, а сроки завершения договоров приходятся на 2032-2042 годы. Арендная плата составляет 7500 грн/га. По данным объявления, почвы преимущественно черноземные.

Хозяйство выращивает кукурузу, сою, пшеницу, рапс и подсолнечник. Заявленная средняя урожайность кукурузы составляет 10–15 т/га, пшеницы – 7–9 т/га, рапса – 4–5,5 т/га. Для сои и подсолнечника показатель составляет 3-4 т/га.

Поля основного земельного кластера имеют площадь от 4 до 60 га. В соседних населенных пунктах также объединены массивы площадью 70, 30 и 25 га. На части земель обустроены мелиоративные рвы для отвода избыточной воды.

Урожай преимущественно снабжают перерабатывающими предприятиями. В радиусе 150 км от хозяйства расположены переработчики масличных культур, мельницы, комбикормовые заводы и птицефабрики.

Что входит в активы компании

Инфраструктура хозяйства включает зерновой склад площадью 1100 кв. м, используемый на условиях аренды. Его высота составляет 8 м, а заявленный объем размещения продукции – 4000–5000 куб. м.

В собственности компании находится производственная база на участке площадью 0,46 га. На ее территории расположен навес для техники площадью 150 кв. м, хозяйственные помещения площадью 60 кв. м, два жилых дома и топливная емкость на 10 000 л.

Также хозяйство имеет парк сельскохозяйственной техники, три скважины, две из которых действуют. Рядом расположены трансформаторы. Для контроля работы техники используют GPS-мониторинг, а для учета земель и мониторинга их использования — систему Feodal Land.

Отдельно предлагается земельный участок у трассы, целевое назначение которого изменено для строительства складов и переработки сельскохозяйственной продукции. На участке есть скважина и трансформатор. Условия ее включения в соглашение должны оговариваться отдельно.

Финансовые показатели и команда

По информации продавца, себестоимость производства составляет $800–1200 на гектар в зависимости от культуры. Средняя чистая прибыль за последние пять лет оценивается примерно в $500 на гектар ежегодно.

Для финансирования работ для сбора урожая хозяйству требуется ориентировочно $200 тыс. собственных оборотных средств.

В компании работают местные специалисты, в том числе тракторист и специалист по земельным вопросам. Бухгалтерское и юридическое сопровождение обеспечивают внешние подрядчики, а агрономическое – привлеченный консультант.

По условиям предложения команда готова продолжить работу после смены владельца. Действующий собственник готов помочь с передачей управления в течение согласованного периода.

Сколько стоит агрокомпания

Предметом продаж является 100% корпоративных прав компании. В объявлении говорится, что оценка включает права аренды 450 га земли и производственную базу с техникой. Незавершенное производство в базовую оценку не входит: его стоимость будет определяться в зависимости от объема выполненных работ на дату сделки.

Также обсуждается возможность приобретения находящихся в собственности 80 га земель сельскохозяйственного назначения.

Среди возможных направлений развития продавец называет расширение земельного банка, обновление технопарка, увеличение складских мощностей и развитие переработки. Еще один вариант – выращивание овощей с использованием орошения.

Причиной продажи владелец называет переход к другому направлению бизнеса.

Напомним, в Закарпатской области выставили на про санажно-гостиничный комплекс "Смеричка", расположенный на курорте "Солнечное Закарпатье" в селе Поляна. Стоимость объекта составляет $1,275 млн. Комплекс имеет 33 номера и собственный бювет минеральной воды.

Автор:
Ольга Опенько

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