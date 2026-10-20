На Тернопільщині продають агрокомпанію із земельним банком 450 га за $1,4 млн

На Тернопільщині виставили на продаж 100% корпоративних прав агрокомпанії, що обробляє 450 га орендованих земель. До активів входять виробнича база, сільськогосподарська техніка, налагоджені канали збуту та команда працівників. Заявлена вартість бізнесу становить $1,4 млн.

Як пише Dilo, про це повідомляє Inventure.

Агробізнес за $1,4 млн

Господарство розташоване в центральній частині Тернопільської області. Усі 450 га перебувають в обробітку. Компанія має сформовану команду, налагоджені операційні процеси та канали збуту врожаю безпосередньо переробним підприємствам.

Усі землі перебувають в оренді, а терміни завершення договорів припадають на 2032–2042 роки. Орендна плата становить 7500 грн за гектар. За даними оголошення, грунти переважно чорноземні.

Господарство вирощує кукурудзу, сою, пшеницю, ріпак і соняшник. Заявлена середня врожайність кукурудзи становить 10–15 т/га, пшениці - 7–9 т/га, ріпаку - 4–5,5 т/га. Для сої та соняшнику показник становить 3–4 т/га.

Поля основного земельного кластера мають площу від 4 до 60 га. У сусідніх населених пунктах також є об’єднані масиви площею 70, 30 і 25 га. На частині земель облаштовані меліоративні рови для відведення надлишкової води.

Урожай переважно постачають переробним підприємствам. У радіусі 150 км від господарства розташовані переробники олійних культур, млини, комбікормові заводи та птахофабрики.

Що входить до активів компанії

Інфраструктура господарства включає зерновий склад площею 1100 кв. м, який використовується на умовах оренди. Його висота становить 8 м, а заявлений об’єм розміщення продукції - 4000–5000 куб. м.

У власності компанії перебуває виробнича база на ділянці площею 0,46 га. На її території розташовані навіс для техніки площею 150 кв. м, господарські приміщення площею 60 кв. м, два житлові будинки та паливна ємність на 10 000 л.

Також господарство має парк сільськогосподарської техніки, три свердловини, дві з яких діючі. Поруч розташовані трансформатори. Для контролю роботи техніки застосовують GPS-моніторинг, а для обліку земель і моніторингу їх використання — систему Feodal Land.

Окремо пропонується земельна ділянка біля траси, цільове призначення якої змінено для будівництва складів і переробки сільськогосподарської продукції. На ділянці є свердловина та трансформатор. Умови її включення до угоди мають обговорюватися окремо.

Фінансові показники та команда

За інформацією продавця, собівартість виробництва становить $800–1200 на гектар залежно від культури. Середній чистий прибуток за останні п’ять років оцінюють приблизно у $500 на гектар щороку.

Для фінансування робіт до збору врожаю господарству потрібно орієнтовно $200 тис. власних оборотних коштів.

У компанії працюють місцеві фахівці, зокрема тракторист і спеціаліст із земельних питань. Бухгалтерський та юридичний супровід забезпечують зовнішні підрядники, а агрономічний - залучений консультант.

За умовами пропозиції, команда готова продовжити роботу після зміни власника. Чинний власник також готовий допомогти з передаванням управління протягом погодженого періоду.

Скільки коштує агрокомпанія

Предметом продажу є 100% корпоративних прав компанії. В оголошенні зазначено, що оцінка включає права оренди 450 га землі та виробничу базу з технікою. Незавершене виробництво до базової оцінки не входить: його вартість визначатимуть залежно від обсягу виконаних робіт на дату угоди.

Також обговорюється можливість придбання 80 га земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності.

Серед можливих напрямів розвитку продавець називає розширення земельного банку, оновлення технопарку, збільшення складських потужностей і розвиток переробки. Ще один варіант — вирощування овочів із використанням зрошення.

Причиною продажу власник називає перехід до іншого напряму бізнесу.

Нагадаємо, у Закарпатській області виставили на продаж санаторно-готельний комплекс “Смерічка”, розташований на курорті “Сонячне Закарпаття” в селі Поляна. Вартість об’єкта становить $1,275 млн. Комплекс має 33 номери та власний бювет мінеральної води.