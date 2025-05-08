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В Украине фактическая цена газа в апреле снизилась на 7,6%

газ
Фактическая цена украинского газа снизилась / Depositphotos

В апреле 2025 года фактическая цена на природный газ, добытый в Украине, уменьшилась на 7,6% и составила 16 131 грн за 1 тыс. м³ по сравнению с мартом, когда цена достигала 17 362 грн за 1 тыс. м³.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Следует отметить, что этот показатель на 56% превышает цену, зафиксированную в апреле 2024 года (11 124 грн за тот же объем).

  • Средневзвешенная цена природного газа, переданного/поставленного НАК "Нафтогаз Украины". В феврале 2025 г. (для марта 2025 г.) договоры не заключались.
  • Средневзвешенная цена продажи природного газа на организованных товарных рынках. В марте 2025 года (для апреля 2025 года) она составляла 15 085   грн за 1 тыс. м3.
  • Средняя арифметическая цена на природный газ: 16 131,47 грн за 1 тыс. м³ (без НДС), рассчитанная как среднее арифметическое значение между ценами, опубликованными в отчетах Argus European Natural Gas и ICIS European Spot Gas Market.

В то же время, цена на газ для бытовых потребителей остается неизменной в течение последних нескольких лет. Подавляющее большинство украинцев получает его у "Нафтогаза" по цене 7,96 грн за кубометр.

Напомним, "Нафтогаз" привлек 270 млн евро кредита от ЕБРР и 140 млн евро гранта от Норвегии через фонд NORAD. Эти средства позволят компании осуществить срочную закупку 1 млрд кубометров газа для нужд государства.

Автор:
Татьяна Бессараб