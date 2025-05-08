В Україні фактична ціна газу у квітні знизилася на 7,6%

У квітні 2025 року фактична ціна на природний газ, видобутий в Україні, зменшилася на 7,6% і склала 16 131 грн за 1 тис. м³ порівняно з березнем, коли ціна сягала 17 362 грн за 1 тис. м³ .

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Варто зазначити, що цей показник на 56% перевищує ціну, зафіксовану у квітні 2024 року (11 124 грн за той самий обсяг).

Середньозважена ціна природного газу, переданого/поставленого НАК "Нафтогаз України". У лютому 2025 року (для березня 2025 року) договори не укладалися.

Середньозважена ціна продажу природного газу на організованих товарних ринках. У березні 2025 року (для квітня 2025 року) вона становила 15 085 грн за 1 тис. м³.

грн за 1 тис. м³. Середня арифметична ціна природного газу: 16 131,47 грн за 1 тис. м³ (без ПДВ), розрахована як середнє арифметичне значення між цінами, опублікованими у звітах Argus European Natural Gas та ICIS European Spot Gas Market.

Водночас ціна на газ для побутових споживачів залишається незмінною протягом останніх кількох років. Переважна більшість українців отримує його у "Нафтогазу" за ціною 7,96 грн за кубометр.

Нагадаємо, "Нафтогаз" залучив 270 млн євро кредиту від ЄБРР та 140 млн євро гранту від Норвегії через фонд NORAD. Ці кошти дозволять компанії здійснити термінову закупівлю 1 млрд кубометрів газу для потреб держави.