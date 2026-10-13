В Украине изменится система социальной помощи малообеспеченным семьям: принят закон

13 октября Верховная Рада приняла в целом евроинтеграционный законопроект №15094 "О базовой социальной помощи", объединяющий разрозненные выплаты семьям с низкими доходами в единую комплексную поддержку. Документ объединяет денежную помощь с предоставлением социальных услуг на уровне общества и предусматривает индивидуальный подход к каждой семье.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

За законопроект проголосовали 247 народных депутатов.

Документ вводит новый унифицированный вид государственной поддержки. Она будет предоставляться малообеспеченным семьям и будет включать проведение индивидуальной оценки потребностей домохозяйств. Поддержка будет совмещать денежные выплаты и социальные услуги, а для трудоспособных получателей помощь с возвращением к работе и достижением финансовой самостоятельности.

Новый подход к определению потребности в помощи

Закон предусматривает переход от преимущественно категориального подхода к оценке реального материального и социального положения семьи.

Предусматривается автоматизированное профилирование семей на основе информации публичных электронных реестров и государственных информационных ресурсов.

Таким образом, денежная поддержка будет совмещаться с социальными услугами и мерами содействия занятости.

Для неработающих трудоспособных членов семьи будет предусмотрена персонализированная поддержка, социальное сопровождение, план ведения случая, индивидуальный план трудоустройства и индивидуальный план предоставления социальных услуг.

Как пояснила Dilo председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, с 1 июля 2025 года в Украине уже действует экспериментальный проект по оказанию базовой социальной помощи, объединивший несколько видов выплат. Среди них — помощь малоимущим семьям, помощь одиноким матерям, помощь многодетным семьям, выплаты детям, родители которых не платят алименты, а также помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью. Новый законопроект закрепляет эту модель на постоянной основе с учетом результатов эксперимента.

Шуляк уточнила, что новая модель подразумевает метод ведения случая (case management): каждой семье с низкими доходами будут составлять индивидуальный план поддержки на основе оценки ее реальных потребностей. При этом заявительский принцип, когда семья сама обращается за помощью, дополнят активным выявлением таких семей самой общиной.

Она акцентировала, что размер базовой социальной помощи будет определяться как разница между базовой величиной для всех членов семьи и среднемесячным доходом семьи. Саму базовую величину будет устанавливать ежегодный закон о государственном бюджете, и она не может быть меньше прожиточного минимума на одного человека.

"Работоспособных получателей помощи законопроект будет стимулировать возвращаться на рынок труда, ведь законопроект объединяет денежную поддержку с социальными услугами и мерами содействия занятости. Отдельное внимание уделено профилированию семей с низкими доходами, чтобы определить, в каком именно сопровождении каждая из них нуждается", — отметила Шуляк.

Что такое базовая социальная помощь?

Это ежемесячная денежная выплата, размер которой будет зависеть от состава семьи, ее среднемесячного совокупного дохода и имущественного положения.

Размер базовой социальной помощи не может быть меньше общего размера государственной поддержки, которую семья или лицо получало на день обращения.

Сроки назначения помощи:

пожизненно – для отдельно определенных категорий лиц.

1 год – для многодетных семей;

3 месяца – для семей, находящихся в кризисной ситуации.

6 месяцев – для семей в сложных жизненных обстоятельствах.

В то же время, правительство имеет право определять постановлениями случаи, когда базовая социальная помощь, назначенная на 6 месяцев, может автоматически продлеваться еще на следующие 6 месяцев. Это также предусмотрено соответствующей нормой законопроекта.

Напомним, минимальная заработная плата в Украине в 2026 году составляет 8647 грн в месяц, минимальная пенсия - 2595 грн, а прожиточный минимум - 3209 грн в месяц.

В бюджете на 2027 год предлагают установить минимальную зарплату на уровне 12 000 грн., а минимальную пенсию по возрасту планируют повысить до 6 500 грн.