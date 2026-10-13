В Україні зміниться система соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям: ухвалено закон

13 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому євроінтеграційний законопроєкт №15094 "Про базову соціальну допомогу", який об'єднує розрізнені виплати сім'ям з низькими доходами в єдину комплексну підтримку. Документ поєднує грошову допомогу з наданням соціальних послуг на рівні громади та передбачає індивідуальний підхід до кожної сім'ї.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

За законопроєкт проголосували 247 народних депутатів.

Документ запроваджує новий уніфікований вид державної підтримки. Вона надаватиметься малозабезпеченим сім’ям та включатиме проведення індивідуальної оцінки потреб домогосподарств. Підтримка поєднуватиме грошові виплати та соціальні послуги, а для працездатних отримувачів – допомогу з поверненням до роботи та досягненням фінансової самостійності.

Новий підхід до визначення потреби в допомозі

Закон передбачає перехід від переважно категоріального підходу до оцінки реального матеріального та соціального становища сім’ї.

Передбачається автоматизоване профілювання сімей на основі інформації з публічних електронних реєстрів та державних інформаційних ресурсів.

Таким чином, грошова підтримка поєднуватиметься із соціальними послугами та заходами сприяння зайнятості.

Для непрацюючих працездатних членів сім’ї передбачатиметься персоналізована підтримка, соціальний супровід, план ведення випадку, індивідуальний план працевлаштування та індивідуальний план надання соціальних послуг.

Як пояснила Dilo голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, з 1 липня 2025 року в Україні вже діє експериментальний проєкт із надання базової соціальної допомоги, який об'єднав кілька видів виплат. Серед них — допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога одиноким матерям, допомога багатодітним сім'ям, виплати дітям, батьки яких не сплачують аліменти, а також допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю. Новий законопроєкт закріплює цю модель на постійній основі з урахуванням результатів експерименту.

Шуляк уточнила, що нова модель передбачає метод ведення випадку (case management): кожній сім'ї з низькими доходами складатимуть індивідуальний план підтримки на основі оцінки її реальних потреб. При цьому заявницький принцип, коли сім'я сама звертається за допомогою, доповнять активним виявленням таких родин самою громадою.

Вона акцентувала, що розмір базової соціальної допомоги визначатимуть як різницю між базовою величиною для всіх членів сім'ї та середньомісячним доходом сім'ї. Саму базову величину встановлюватиме щорічний закон про державний бюджет, і вона не може бути меншою за прожитковий мінімум на одну особу.

"Працездатних отримувачів допомоги законопроєкт стимулюватиме повертатися на ринок праці, адже законопроєкт поєднує грошову підтримку із соціальними послугами та заходами сприяння зайнятості. Окрему увагу приділено профілюванню сімей з низькими доходами, щоб визначити, якого саме супроводу кожна з них потребує", — зазначила Шуляк.

Що таке базова соціальна допомога?

Це щомісячна грошова виплата, розмір якої залежатиме від складу сім’ї, її середньомісячного сукупного доходу та майнового стану.

Розмір базової соціальної допомоги не може бути меншим за загальний розмір державної підтримки, яку сім’я або особа отримувала на день звернення.

Строки призначення допомоги:

довічно — для окремо визначених категорій осіб.

1 рік — для багатодітних сімей;

3 місяці — для сімей, які перебувають у кризовій ситуації.

6 місяців — для сімей у складних життєвих обставинах.

Водночас уряд має право визначати постановами випадки, коли базова соціальна допомога, призначена на 6 місяців, може автоматично продовжуватися ще на наступні 6 місяців. Це також передбачено відповідною нормою законопроєкту.

Нагадаємо, мінімальна заробітна плата в Україні у 2026 році становить 8 647 грн на місяць, мінімальна пенсія — 2 595 грн, а прожитковий мінімум — 3 209 грн на місяць.

У бюджеті на 2027 рік пропонують встановити мінімальну зарплату на рівні 12 000 грн, а мінімальну пенсію за віком планують підвищити до 6 500 грн.