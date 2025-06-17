В Украине оцифровано почти 7,9 млн трудовых книг: какие преимущества электронного документа

С момента вступления в силу 10 июня 2021 года закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по учету трудовой деятельности работника в электронной форме" в Пенсионный фонд Украины подано 7,69 млн сканкопий бумажных трудовых книжек.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Из 7 миллионов 690 тысяч сканкопий трудовых книжек страхователями подано более 4 миллионов 584 тысяч, а застрахованными лицами — более 3 миллионов 105 тысяч.

С момента внедрения сервиса "Электронная трудовая книжка" на вебпортале услуг ПФУ (с декабря 2019 года) представлено более 8 миллионов 355 тысяч сканированных бумажных трудовых книжек для проведения оцифровки и перевода их в электронную форму.

Какие преимущества электронной трудовой книги?

Электронная трудовая книжка – удобный и доступный сервис от ПФУ. Сервис позволяет подавать через веб-портал электронных услуг пенсионного фонда подписанные квалифицированной электронной подписью сканированные копии бумажных трудовых книжек, других документов, подтверждающих трудовую деятельность работника.

Внедрение электронной трудовой книги является предпосылкой для дальнейшей реализации автоматического назначения пенсии (без дополнительного обращения) по факту наступления пенсионного возраста.

Каждый работодатель обязан предоставлять сведения о трудовой деятельности своих наемных работников в электронном формате. В частности, делать записи о принятии на работу, переводе или увольнении, срочной военной службе и других событиях, которые ранее фиксировались в бумажной форме.

Сведения о трудовой деятельности учитываются в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Напомним, Кабмин предусмотрел возможность подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней по свидетельским показаниям.