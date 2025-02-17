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Почти 65 млн добровольных страховых взносов уплатили украинцы в ПФУ

ноутбук, банковская карта
Добровольные взносы можно оплачивать онлайн. Фото: freepik

64,8 миллионов гривен добровольных страховых взносов в Пенсионный фонд уплатили украинцы с момента введения такой возможности, то есть на протяжении 2023-2024 годов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

В ведомстве отметили, что такие взносы можно платить как за себя, так и других лиц. Делать это легко и удобно онлайн, не посещая государственные учреждения и не выходя из дома.

Кроме того, в Минсоцполитики подчеркнуло, что уплата добровольных страховых взносов — это также возможность "заработать на пенсию" тем, кто имеет неофициальный доход. Размер пенсии напрямую зависит от вашего официального заработка, точнее того, какой размер единого взноса вы платите в течение своей профессиональной жизни.

"Необходимость зарабатывать на себя и на семью часто подталкивает людей к временным и неофициальным заработкам без уплаты ЕСВ, соответственно, такой период работы не засчитывается в страховой стаж", — отметили в пресс-службе.

Уплата страховых взносов в ПФУ также касается украинцев, выехавших за границу. Они часто не знают, что имеют возможность платить ЕСВ в пенсионную систему Украины, из-за чего упускают возможность получать достойное пенсионное обеспечение в будущем. Уплачивать добровольные взносы разрешается вне зависимости от местонахождения. То есть, имея доход за границей, взносы можно платить в Украине самостоятельно и дистанционно.

"С какой периодичностью платить добровольные взносы и в каком размере — вы решаете самостоятельно, исходя из пожеланий и собственных финансовых возможностей", — пояснили в министерстве.

Напомним, Минсоцполитики предлагает кардинально изменить начисление пенсий в Украине . Ведомство обнародовало законопроект реформы солидарной системы пенсионных начислений. Предполагается также впервые ввести накопительную пенсию.

Автор:
Татьяна Ковальчук