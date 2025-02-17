Майже 65 млн добровільних страхових внесків сплатили українці до ПФУ

64,8 мільйонів гривень добровільних страхових внесків до Пенсійного фонду сплатили українці з моменту запровадження такої можливості, тобто упродовж 2023-2024 років.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України.

У відомстві зазначили, що такі внески можна сплачувати як за себе, так і за інших осіб. Робити це легко і зручно онлайн, не відвідуючи державні установи та не виходячи з дому.

Крім того у Мінсоцполітики наголосило, що сплата добровільних страхових внесків — це також можливість "заробити на пенсію" тим, хто має неофіційний дохід. Розмір пенсії напряму залежить від вашого офіційного заробітку, точніше від того, який розмір єдиного внеску ви сплачуєте протягом свого професійного життя.

"Необхідність заробляти на себе і на родину часто підштовхує людей до тимчасових і неофіційних заробітків без сплати ЄСВ, відповідно такий період роботи не зараховується до страхового стажу", — зазначили у пресслужбі.

Сплата страхових внесків до ПФУ також стосується українців, які виїхали за кордон. Вони часто не знають, що мають можливість сплачувати ЄСВ в пенсійну систему України, через що втрачають можливість отримувати гідне пенсійне забезпечення в майбутньому. Сплачувати добровільні внески дозволяється незалежно від місцезнаходження. Тобто, маючи дохід за кордоном, внески можна сплачувати в Україні, самостійно і дистанційно.

"З якою періодичністю сплачувати добровільні внески та у якому розмірі, – ви вирішуєте самостійно, виходячи з побажань та власних фінансових можливостей", — пояснили у міністерстві.

Нагадаємо, Мінсоцполітики пропонує кардинально змінити нарахування пенсій в Україні. Відомство оприлюднило законопроєкт реформи солідарної системи пенсійних нарахувань. Передбачається також вперше запровадити накопичувальну пенсію.