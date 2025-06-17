В Україні оцифровано майже 7,9 млн трудових книжок: які переваги електронного документа

З моменту набрання чинності 10 червня 2021 року закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі" до Пенсійного фонду України подано 7,69 млн сканкопій паперових трудових книжок.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ПФУ.

З 7 мільйонів 690 тисяч сканкопій трудових книжок страхувальниками подано понад 4 мільйони 584 тисячі, а застрахованими особами — понад 3 мільйони 105 тисяч.

З часу впровадження сервісу "Електронна трудова книжка" на вебпорталі послуг ПФУ (з грудня 2019 року) подано більше 8 мільйонів 355 тисяч сканованих паперових трудових книжок для проведення оцифрування та переведення їх в електронну форму.

Які переваги електронної трудової книжки?

Електронна трудова книжка – зручний та доступний сервіс від ПФУ. Сервіс дозволяє подавати через вебпортал електронних послуг пенсійного фонду підписані кваліфікованим електронним підписом скановані копії паперових трудових книжок, інших документів, які підтверджують трудову діяльність працівника.

Впровадження електронної трудової книжки є передумовою для подальшої реалізації автоматичного призначення пенсії (без додаткового звернення) за фактом настання пенсійного віку.

Наразі кожен роботодавець зобов’язаний надавати відомості про трудову діяльність своїх найманих працівників в електронному форматі. Зокрема, робити записи про прийняття на роботу, переведення чи звільнення, строкову військову службу та інші події, які раніше фіксувалися в паперовій формі.

Відомості про трудову діяльність обліковуються у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. В електронній трудовій книжці є дані за основним місцем роботи, починаючи з 2004 року. Якщо трудова діяльність почалася раніше, додати інформацію про це особисто, надіславши скановані копії документів.

Нагадаємо, Кабмін передбачив можливість підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній за показаннями свідків.