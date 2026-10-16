В Украине открыли лабораторию, которая поможет возвращать отходы разрушений в строительство

В Украине открыли первую национальную лабораторию по обнаружению асбеста, оснащенную оборудованием для трансмиссионной электронной микроскопии. Она поможет проверять отходы от разрушенных построек и отделять опасные материалы от тех, которые можно повторно использовать во время восстановления.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства экономики и окружающей среды Украины.

Лаборатория была создана Программа развития ООН (ПРООН) в Украине при финансовой поддержке правительства Японии и в сотрудничестве с Министерством здравоохранения.

Проблема асбеста стала особенно актуальна из-за масштабных разрушений. При повреждении или демонтаже старых конструкций его волокна могут попадать в воздух и смешиваться с другими отходами, создавая риски прежде всего для людей, которые разбирают завалы и сортируют строительный мусор.

Новое оборудование позволяет исследовать структуру и состав отдельных волокон и обнаруживать очень тонкие частицы асбеста, которые сложно или невозможно распознать с помощью обычной оптической микроскопии.

Для работы лаборатории уже разработали национальные стандарты по отбору проб, обнаружению асбеста и контролю его содержания в воздухе. Параллельно подготавливают новые стандарты в сфере циркулярного строительства.

"Значительная часть отходов разрушений может быть переработана и повторно использована для восстановления. Однако для этого необходимо обеспечить надлежащую сортировку и проверку материалов на содержание опасных веществ", - отметила заместитель министра экономики и окружающей среды Елена Крамаренко.

Сначала там будут исследовать материалы, отобранные в рамках проектов ПРООН. Это позволит отделять асбестосодержащие отходы и определять материалы, пригодные для дальнейшей переработки.

С начала полномасштабного вторжения ПРООН при поддержке партнеров вывезла и отсортировала более 1 млн. тонн отходов разрушений в восьми областях. Из них более 3570 тонн составляли опасные отходы, в том числе материалы с асбестом.

Использование асбеста в Украине запрещено с октября 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина потенциально может повторно использовать до 70% отходов разрушений — речь идет примерно о 8,2 млн. тонн материалов.