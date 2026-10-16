В Україні відкрили лабораторію, яка допоможе повертати відходи руйнувань у будівництво

В Україні відкрили першу національну лабораторію з виявлення азбесту, оснащену обладнанням для трансмісійної електронної мікроскопії. Вона допоможе перевіряти відходи від зруйнованих будівель та відокремлювати небезпечні матеріали від тих, які можна повторно використовувати під час відбудови.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства економіки та довкілля України.

Лабораторію створила Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні за фінансової підтримки уряду Японії та у співпраці з Міністерством охорони здоров'я.

Проблема азбесту стала особливо актуальною через масштабні руйнування. Під час пошкодження або демонтажу старих конструкцій його волокна можуть потрапляти у повітря та змішуватися з іншими відходами, створюючи ризики насамперед для людей, які розбирають завали та сортують будівельне сміття.

Нове обладнання дає змогу досліджувати структуру та склад окремих волокон і виявляти навіть дуже тонкі частинки азбесту, які складно або неможливо розпізнати за допомогою звичайної оптичної мікроскопії.

Для роботи лабораторії вже розробили національні стандарти щодо відбору проб, виявлення азбесту та контролю його вмісту в повітрі. Паралельно готують нові стандарти у сфері циркулярного будівництва.

"Значна частина відходів руйнувань може бути перероблена та повторно використана для відбудови. Однак для цього необхідно забезпечити належне сортування та перевірку матеріалів на вміст небезпечних речовин", – зазначила заступниця міністра економіки та довкілля Олена Крамаренко.

Спочатку там досліджуватимуть матеріали, відібрані в межах проєктів ПРООН. Це дозволить відокремлювати азбестовмісні відходи та визначати матеріали, придатні для подальшої переробки.

З початку повномасштабного вторгнення ПРООН за підтримки партнерів вивезла та відсортувала понад 1 млн тонн відходів руйнувань у восьми областях. Із них понад 3570 тонн становили небезпечні відходи, зокрема матеріали з азбестом.

Використання азбесту в Україні заборонено з жовтня 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна потенційно може повторно використати до 70% відходів руйнувань — йдеться приблизно про 8,2 млн тонн матеріалів.