Україна може використати 70% відходів від руйнувань для післявоєнної відбудови

Україна має потенціал використати до 70% відходів, що утворилися внаслідок руйнувань через російську агресію. Переробці та повторному використанню підлягають до 8,2 млн тонн таких відходів.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у дослідженні ПРООН в Україні, підготовленому за фінансової підтримки Уряду Японії на замовлення Міністерства розвитку громад та територій.

За оцінками експертів, станом на вересень 2025 року на підконтрольних територіях накопичилося близько 17,2 млн тонн відходів від пошкодженого житла. Наразі близько 11,7 млн тонн будівельного сміття все ще потребують розчищення, сортування та переробки.

Вторинна сировина може піти на виробництво 50 видів будматеріалів, зокрема цементу, товарного бетону та збірних бетонних конструкцій.

Це дозволить зменшити навантаження на кар'єри, декарбонізувати галузь та знизити витрати на відновлення.

"Створення системи рециклінгу — це можливість зробити відновлення більш сталим", — наголосив Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

Постійний представник ПРООН в Україні Ауке Лотсма додав, що країна вже зараз має інтегрувати підходи циркулярної економіки у відбудову.

Для запуску цього ринку у 2026–2028 роках експерти рекомендують оновити нормативну базу, затвердити стандарти для вторинної сировини, інвестувати в інфраструктуру переробки, залучити приватний сектор та впровадити зелені публічні закупівлі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив дерегуляцію у сфері будівництва, ухваливши низку рішень, які мають спростити процедури закупівель, оновити підходи до ціноутворення та пришвидшити процес відбудови інфраструктури в Україні.