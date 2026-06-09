Украина может использовать 70% отходов от разрушений для послевоенного восстановления

Украина имеет потенциал использовать до 70% отходов, образовавшихся в результате разрушений из-за российской агрессии. Переработке и повторному использованию подлежат до 8,2 млн. тонн таких отходов.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в исследовании ПРООН в Украине, подготовленном при финансовой поддержке Правительства Японии по заказу Министерства развития общин и территорий.

По оценкам экспертов, на сентябрь 2025 года на подконтрольных территориях накопилось около 17,2 млн тонн отходов от поврежденного жилья. В настоящее время около 11,7 млн тонн строительного мусора все еще нуждаются в расчистке, сортировке и переработке.

Вторичное сырье может пойти на производство 50 видов стройматериалов, включая цемент, товарный бетон и сборные бетонные конструкции.

Это позволит снизить нагрузку на карьеры, декарбонизировать отрасль и снизить затраты на восстановление.

"Создание системы рециклинга - это возможность сделать восстановление более устойчивым", - подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба.

Постоянный представитель ПРООН в Украине Ауке Лотсма добавил, что страна уже сейчас должна интегрировать подходы к циркулярной экономике в восстановление.

Для запуска этого рынка в 2026-2028 годах эксперты рекомендуют обновить нормативную базу, утвердить стандарты для вторсырья, инвестировать в инфраструктуру переработки, привлечь частный сектор и внедрить зеленые публичные закупки.

Напомним, Кабинет министров продолжил дерегуляцию в сфере строительства, приняв ряд решений, которые должны упростить процедуры закупок, обновить подходы к ценообразованию и ускорить процесс восстановления инфраструктуры в Украине.