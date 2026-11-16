В Украине продают институт по проектированию электросетей: за имущество хотят 69 млн грн

В Украине выставили на приватизационный аукцион государственный институт "Укрэнергосетпроект", которому принадлежит почти 19,5 тыс. м² недвижимости в Харькове, Киеве, Днепре и Львове. Стартовая цена единого имущественного комплекса составляет 69,3 млн. грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ФГИУ.

В состав лота входит главный офис института на набережной Гимназической в Харькове, а также объекты недвижимости в трех других городах. Общая площадь помещений составляет 19418,3 м².

В настоящее время предприятие не осуществляет деятельность по своему основному направлению. Часть помещений в Харькове и Львове сдаются в аренду.

Когда состоится аукцион

Торги запланированы на 26 ноября 2026 в 11:55. Заявки на участие будут приниматься до 20:00 25 ноября.

Продажа состоится в формате трехраундового английского аукциона, во время которого участники будут соревноваться за лот, повышая ценовые предложения.

Начальная стоимость имущественного комплекса составляет 69297029 грн без НДС. Окончательную цену определят по результатам торгов.

Ознакомиться с условиями продаж и подать заявку можно через систему "Прозорро.Продажи".

По данным карты и аукциона, по состоянию на 30 июня 2026 года в институте работали только три человека. За 2025 и первое полугодие 2026 года объем реализации работ и услуг составил 181,6 тыс. грн.

Гарантийный взнос составляет 13,86 млн. грн., минимальный шаг повышения цены — около 693 тыс. грн. На окончательную стоимость продаж начислят НДС.

Напомним, ранее в Ровенской области выставили на приватизацию производственный комплекс по стартовой цене 7,8 млн грн. В состав лота вошли восемь зданий и сооружений, в том числе производственные цеха, склады и котельная. Аукцион намечен на 19 ноября.