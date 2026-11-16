В Україні продають інститут із проєктування електромереж: за майно хочуть 69 млн грн

В Україні виставили на приватизаційний аукціон державний інститут "Укренергомережпроект", якому належить майже 19,5 тис. м² нерухомості у Харкові, Києві, Дніпрі та Львові. Стартова ціна єдиного майнового комплексу становить 69,3 млн грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ФДМУ.

До складу лота входить головний офіс інституту на Гімназійній набережній у Харкові, а також об'єкти нерухомості у трьох інших містах. Загальна площа приміщень становить 19 418,3 м².

Наразі підприємство не здійснює діяльності за своїм основним напрямом. Частину приміщень у Харкові та Львові здають в оренду.

Коли відбудеться аукціон

Торги заплановані на 26 листопада 2026 року об 11:55. Заявки на участь прийматимуть до 20:00 25 листопада.

Продаж відбудеться у форматі трираундового англійського аукціону, під час якого учасники змагатимуться за лот, підвищуючи свої цінові пропозиції.

Початкова вартість майнового комплексу становить 69 297 029 грн без ПДВ. Остаточну ціну визначать за результатами торгів.

Ознайомитися з умовами продажу та подати заявку можна через систему "Прозорро.Продажі".

За даними картки аукціону, станом на 30 червня 2026 року в інституті працювали лише троє людей. За 2025 рік і перше півріччя 2026 року обсяг реалізації робіт та послуг становив 181,6 тис. грн.

Гарантійний внесок становить 13,86 млн грн, мінімальний крок підвищення ціни — близько 693 тис. грн. На остаточну вартість продажу нарахують ПДВ.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині виставили на приватизацію виробничий комплекс за стартовою ціною 7,8 млн грн. До складу лота увійшли вісім будівель і споруд, зокрема виробничі цехи, склади та котельня. Аукціон запланований на 19 листопада.